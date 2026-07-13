El paraíso virgen de Huelva a hora y media de Sevilla que esconde una playa desierta con aguas turquesas, arena dorada y una enorme pasarela de madera

A pesar de la masificación que se vive en gran parte de las costas andaluzas, aún existen playas escondidas que consiguen sorprender a los pocos visitantes que acceden a ellas por su belleza, su entorno natural y esa sensación de calma solo disponible en los lugares más remotos del territorio. Y eso es lo que ocurre en un litoral de la provincia de Huelva ubicado a hora y media de Sevilla que se ha convertido en uno de los destinos favoritos de muchos sevillanos para disfrutar de una jornada junto al Atlántico.

Adriana Fernández

Este paraje natural es Cuesta Maneli, una playa virgen con aguas cristalinas, enormes arenales y paisajes de ensueño que recuerda a algunas de las calas más admiradas del Algarve por sus aguas turquesas, el dorado de su arena fina y los acantilados que la rodean.

Playa de Cuesta Maneli / wikimedia Commons/EhSevilla, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Un paraje natural junto a Doñana alejado de la masificación

Todo esto hace que este paraje natural se haya convertido en uno de los más singulares y hermosos de toda la costa onubense, y uno de los lugares favoritos de quienes quieren disfrutar de lugares inexplorados alejados del turismo de masas.

Espacio Natural de Doñana / wikimedia Commons/Tyros.andi, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Situado en un entorno natural privilegiado, dentro del Espacio Natural de Doñana, la imagen paradisíaca de paz que se vive en esta costa choca radicalmente con los dos municipios entre los que se encuentra, convertidos en dos de los más visitados en la provincia, Matalascañas y Mazagón.

Torre de la Higuera (Matalascañas, Almonte) / wikimedia Commons/Redrain, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

La pasarela de madera que lleva hasta Cuesta Maneli

Pero, a pesar de su ubicación, Cuesta Maneli ha logrado mantenerse alejada de la saturación que registran muchas calas de la provincia gracias a la relativa dificultad de acceso con la que cuenta, y que hace que muchos visitantes decidan acudir a arenales más accesibles para disfrutar de sus jornadas de descanso.

Playa de Cuesta Maneli en el Parque Nacional de Doñana, una reserva natural en Andalucía (España) / Istock / Flavio Vallenari

Y es que para llegar a este rincón costero es necesario recorrer una pasarela de madera de 1,5 kilómetros. Pero en lugar de ser una penitencia para sus caminantes, se convierte en uno de los mayores tesoros de este lugar por la impresionante panorámica que ofrece.

El Acantilado del Asperillo y las vistas al Atlántico

Desde este puente, los ciudadanos pueden disfrutar de la mejor vista del Monumento Natural Acantilado del Asperillo, una formación geológica de dunas fósiles que se extiende sobre doce hectáreas de costa repleta de acantilados y arenales, y sin construcciones a su alrededor.

El Asperillo / Istock / wikimedia Commons/José Luis Filpo Cabana, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Una vez acabado este sendero, el visitante se encuentra con un nuevo regalo: un increíble mirador con vistas al agua cristalina del Atlántico y a los acantilados que se difuminan a su alrededor en esta playa virgen.

Una playa de difícil acceso con una recompensa única

El acceso final a la playa se realiza a través de unas escaleras de madera de gran pendiente y mediana dificultad, motivo por el que los visitantes menos aventureros o con problemas de movilidad deciden escoger otros litorales más sencillos y accesibles.

Caballo, el agua potable en el Parque Nacional de Doñana, España / Istock / Jacques van Dinteren

Pero una vez que se supera este reto, la recompensa es clara: se llega a una de las playas más hermosas y tranquilas de toda Huelva, en la que el turquesa del mar se funde con el dorado de la arena y lo escarpado de los acantilados en un cuadro único repleto de belleza y naturaleza salvaje.

Cómo llegar a Cuesta Maneli desde Sevilla

Un entorno al que se puede llegar desde Sevilla a través de un trayecto de una hora y media en dirección a Huelva, tras lo que es necesario tomar la carretera A-494, que une Mazagón con Matalascañas.

Playa de Mazagón Torre Río del Oro ruinas de la antigua torre en Huelva de Andalucía España / Istock / MEDITERRANEAN

Una vez que se llegue a Cuesta Maneli, hay que dejar el vehículo en el aparcamiento para continuar a pie por la pasarela de madera hasta llegar al mirador. Tras esto, es el momento de bajar las escaleras que llevan directas a este paraíso costero.

Fuente: El Correo de Andalucía