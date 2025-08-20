El paraíso del snorkel: así es la cala con las aguas más cristalinas de Alicante
Este rincón escondido en la costa alberga uno de los fondos marinos más espectaculares del Mediterráneo
A los pies de los imponentes acantilados del Parque Natural de la Serra Gelada, en la costa norte de Benidorm, se esconde uno de los secretos mejor guardados del litoral alicantino: la Cala del Tío Ximo. Pequeña, discreta y alejada del bullicio habitual de las playas urbanas, esta cala es un auténtico tesoro para los amantes del snorkel, el mar tranquilo y la naturaleza en estado puro. Sus aguas cristalinas y su fondo rocoso la convierten en un enclave privilegiado donde relajarse y explorar la vida marina.
Con apenas 60 metros de longitud y unos 6 metros de ancho, esta cala ofrece un espacio limitado, pero cargado de belleza. El acceso no es directo: hay que llegar caminando desde el final de la calle Alcalde Manuel Catalán Chana, lo que ayuda a filtrar el número de visitantes y mantener un ambiente más sereno. No cuenta con aparcamiento propio, así que se recomienda dejar el coche en una zona habilitada previamente y hacer el último tramo a pie. Para disfrutar con tranquilidad, lo mejor es llegar temprano, especialmente en los meses de verano.
El paraíso del snorkel
Uno de los grandes atractivos de la Cala del Tío Ximo es, sin duda, su fondo marino, que la convierte en un lugar ideal para hacer snorkel. Basta con llevar unas gafas de buceo y unas aletas para disfrutar de una experiencia única entre peces, rocas y algas. El uso de escarpines es más que recomendable, ya que el acceso al agua se realiza desde superficies irregulares con cantos rodados y guijarros. La visibilidad suele ser excelente, gracias a la limpieza de sus aguas, lo que garantiza un espectáculo natural a muy poca profundidad.
Servicio de socorrismo
Durante el verano, esta cala cuenta con servicio de socorrismo, aunque no dispone de duchas, aseos ni chiringuitos. Es importante ir bien preparado con agua, algo de comida y protección solar. A pesar de su cercanía con el núcleo urbano de Benidorm —apenas a unos minutos en coche de la Playa de Levante—, el ambiente es completamente distinto: aquí predominan el silencio, la calma y un contacto más directo con la naturaleza. También es una cala frecuentada por quienes practican el nudismo de forma opcional.
Senderismo
La Cala del Tío Ximo se encuentra dentro del Parque Natural de la Serra Gelada, lo que permite complementar el baño con alguna de las rutas de senderismo que recorren sus acantilados. Una de las más recomendables es la travesía de la Serra Gelada, una ruta lineal de poco más de 8 kilómetros con vistas espectaculares al Mediterráneo. Eso sí, conviene ir preparado con buen calzado y agua, ya que el camino presenta desniveles considerables. Una buena opción es realizar la ruta a primera hora del día y terminar con un refrescante baño en la cala.
Aunque su tamaño puede provocar cierta saturación en los días de máxima afluencia, especialmente en agosto, la Cala del Tío Ximo sigue siendo una joya escondida que merece ser descubierta con respeto y cuidado. Ideal para quienes valoran los pequeños rincones donde el mar, la roca y el silencio se dan la mano, esta cala demuestra que, a veces, los mejores paraísos están mucho más cerca de lo que pensamos.
