El paraíso del snorkel: así es la cala con las aguas más cristalinas de Alicante

La Cala del Tío Ximo se encuentra dentro del Parque Natural de la Serra Gelada, lo que permite complementar el baño con alguna de las rutas de senderismo que recorren sus acantilados. Una de las más recomendables es la travesía de la Serra Gelada, una ruta lineal de poco más de 8 kilómetros con vistas espectaculares al Mediterráneo. Eso sí, conviene ir preparado con buen calzado y agua, ya que el camino presenta desniveles considerables. Una buena opción es realizar la ruta a primera hora del día y terminar con un refrescante baño en la cala.