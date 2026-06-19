El paraíso de las piscinas naturales de España es un pueblo de apenas 400 habitantes a los pies de la sierra de Gredos: está en La Vera y es uno de los más bonitos de toda Extremadura

Para quien no conozca esta zona de España, descubrir la cantidad de pozas, charcos y piscinas naturales que esconde es un auténtico reto. Y es que La Vera, una comarca remota perdida al nordeste de la provincia de Cáceres, en Extremadura, concentra en su territorio 19 municipios bellísimos y alrededor de 50 piscinas naturales en las que es muy agradable darse un baño de verano.

Es una de las comarcas más auténticas de Extremadura. / Istock

De todos ellos, hay un nombre que se repite cada verano, y no es otro que el de Madrigal de La Vera. Es el que alberga la mayor densidad de charcos, pozas y riñones baño de tipo ‘salvaje’ (es decir, no acondicionados como si fueran piscinas naturales habilitadas).

Sara Fernández García

El lugar con más piscinas naturales de Cáceres

Todas forman parte de la Garganta de Alardos, en cuyo recorrido, largo y bastante accesible, se suceden unas tras otras, por lo que es fácil encontrar un lugar donde darse un baño. Las más conocidas con las pozas de Los Maquis, La Caldera, El Rubioso, La Paloma o Puente Viejo.

Con cerca de 50 piscinas naturales, es muy fácil encontrar un lugar donde darse un baño este verano. / Istock

Sin embargo, no es ahí donde vamos, porque La Vera esconde otro pueblo menos conocido por sus gargantas pero que está rodeado por un paisaje mucho más espectacular, si cabe. Y es Valverde de la Vera, su vecino, situado a solo 13 kilómetros de distancia y en el que viven apenas 400 habitantes.

El paraíso de las piscinas naturales, pozas y las gargantas. / Istock / Eduardo Estellez

Qué ver en Valverde de la Vera

Valverde de la Vera está rodeado por un entorno espectacular alrededor de la Garganta del Naval, con muchas pozas encajadas entre rocas y cascadas. Y, a diferencia de Madriga y la Garganta de Alardos, la sensación es más la de una garganta atractiva y variada que la de una concentración tan grande de charcos consecutivos. Y eso hace de este lugar algo más único.

Esconde alrededor de 50 piscinas naturales. / Istock / Juan Aunion

Pero es que, además, Valverde de la Vera es uno de los cinco pueblos de la comarca que están declarados Conjunto Histórico-Artístico por la extraordinaria conservación de su casco urbano. De hecho, está considerado uno de los mejores ejemplos de la llamada arquitectura verata: casas de dos plantas, una de piedra y la otra con entramados de madera, adobe y ladrillo, balcones volados de madera, y soportales con columnas de granito.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico

Junto a sus viviendas, las calles estrechas, retorcidas y empedradas son otras de las señas de identidad. Recuerdan mucho a los trazados medievales y nos lleva directos hasta otra época, hasta ese momento en la historia en el que las ‘regueras’ eran necesarias. Son esos pequeños canales de agua que corren por el centro de las calles empedradas para abastecer de agua los huertos. Hoy son más decorativas, pero el sonido del agua fluyendo calle abajo es una de las señas más reconocibles del pueblo, y de La Vera.

Un pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico de trazado medieval. / Istock

Basta un paseo para enamorarse de Valverde de la Vera. Algunos de los lugares más bonitos para visitar son la plaza principal y las calles de los Banasteros y del Peral, la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Fuentes Claras, construida sobre restos del antiguo castillo medieval y, cómo no, lo que queda del antiguo castillo, hoy integrado en la iglesia y parte del entramado urbano de este bellísimo rincón de Extremadura.