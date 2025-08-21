Ni Cadaqués, ni Sitges: el paraíso Mediterráneo es un pueblo sin turismo y con un impresionante castillo con vistas al mar
Es el lugar perfecto para pasar unas vacaciones tranquilas en uno de los pueblos coteros más impresionantes del Mediterráneo.
La costa Mediterránea es sin duda uno de los mejores lugares de España para pasar unas vacaciones únicas. Sus maravillosas playas o el perfecto clima que ofrece son solo algunos de los muchos argumentos para considerar a este paraíso español, una de las opciones más tentadoras para pasar una temporada durante el verano. Sin embargo, muchos de los lugares más habituales para visitar durante estos meses están completamente masificados y repletos de turistas, pero aún hay algunas ubicaciones que se mantienen prácticamente intactas.
Este pueblo de Cataluña presenta uno de los mejores panoramas costeros de toda la costa Mediterránea, perfecto para unas vacaciones de sol y playa en un entorno tranquilo y sin turistas. El pueblo cuenta con uno de los castillos más impresionantes de España ubicado en una de sus costas, lo que nos permite poder disfrutar de las olas y la fina arena de sus costas, bajo la imponente sombra de esta enorme y antigua construcción tan emblemática.
El pueblo es Tamarit, en Tarragona. Tamarit cuenta con aproximadamente 2.000 habitantes y ofrece paisajes tanto costeros como de interior, ideal para los amantes de la playa y la montaña. Destacan las playas de Tamarit y de la Mora, dos playas con tranquilas y con poco desnivel en el mar, además de diferentes rutas de senderismo por las que recorrerás algunos de los paisajes naturales más increíbles de España.
Qué ver en Tamarit
Uno de los lugares más impresionantes del pueblo de Tamarit es su castillo, el Castillo de Tamarit. Esta es una obra ubicada en la Costa Dorada y presenta una vista única en España. El castillo está situado estratégicamente muy próximo a la costa, convirtiéndolo así en un mirador perfecto para disfrutar de vistas al mar Mediterráneo. En el interior del Castillo de Tamarit podemos encontrar la iglesia parroquial o la plaza de la iglesia, entre otros lugares de interés. Esta imponente construcción es uno de los lugares más importantes de la zona, pues este castillo refleja la historia de la región de Cataluña. Actualmente, es usado para celebraciones importantes como bodas o eventos corporativos.
Sus playas son otras de las ubicaciones más visitadas de Tamarit. Destaca la playa de Tamarit, situada a 8 kilómetros del centro de Tarragona. Presenta un ambiente tranquilo y se encuentra junto a la desembocadura del río Gaià. Es uno de los espacios mejor cuidados de la zona y así lo demuestra, pues cuenta con la prestigiosa Bandera Azul desde el año 2012. La playa de Tamarit ofrece una amplia lista diferentes servicios como duchas, chiringuitos, baños o tumbonas, un lugar ideal para relajarse y desconectar acompañado de un clima y ambientes únicos en nuestro país.
La playa de Mora es otra de las más conocidas del pueblo. Al igual que la playa de Tamarit, este espacio costero también cuenta con la Bandera Azul desde principios de los años noventa y es perfecta para visitar con la familia. Es una playa tranquila con muy poco desnivel en el mar, por lo que es un espacio seguro para los niños.
Como llegar a Tamarit
Para llegar a la localidad de Tamarit, en caso de hacerlo desde la ciudad de Tarragona deberemos tomar la carretera A-7. Este trayecto nos llevará alrededor de 15 minutos. Por otro lado, si salimos desde Lérida, la mejor opción es la vía AP-2 y la Autovía Tarragona-Lleida/A-27. Este recorrido nos tomará algo más de tiempo, aumentando la duración del viaje a 1 hora y 15 minutos.
