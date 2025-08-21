Ni Cadaqués, ni Sitges: el paraíso Mediterráneo es un pueblo sin turismo y con un impresionante castillo con vistas al mar

Uno de los lugares más impresionantes del pueblo de Tamarit es su castillo, el Castillo de Tamarit. Esta es una obra ubicada en la Costa Dorada y presenta una vista única en España. El castillo está situado estratégicamente muy próximo a la costa, convirtiéndolo así en un mirador perfecto para disfrutar de vistas al mar Mediterráneo. En el interior del Castillo de Tamarit podemos encontrar la iglesia parroquial o la plaza de la iglesia, entre otros lugares de interés. Esta imponente construcción es uno de los lugares más importantes de la zona, pues este castillo refleja la historia de la región de Cataluña. Actualmente, es usado para celebraciones importantes como bodas o eventos corporativos.