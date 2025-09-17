El paraíso mediterráneo que enamoró a Dalí: perfecto para visitar en otoño, en un Parque Natural y con ambiente artístico y bohemio

La ubicación de Cadaqués no es casualidad. Se encuentra dentro del Parque Natural del Cap de Creus, el punto más oriental de la península ibérica. Aquí la tramontana ha esculpido rocas imposibles y el mar se cuela en calas escondidas. En otoño, cuando las temperaturas bajan y el turismo se reduce, es un escenario perfecto para hacer rutas de senderismo junto al mar, descubrir miradores sobre acantilados o perderse en playas solitarias como Cala Jugadora o Cala Culleró. Dalí veía en estas formas caprichosas un espejo de su propio universo surrealista, y basta con caminar unos minutos por el parque para comprenderlo.