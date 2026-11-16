Lo llaman "el paraíso de los mantecados" y es un pueblo de Andalucía en lo alto de un cerro: con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico perfecto para recorrer a pie, olor a canela en sus calles y las mejores vistas de Sevilla

La Navidad siempre llega acompañada de los mejores dulces, desde polvorones o mantecados hasta el mítico Roscón de Reyes. Todos ellos son una delicia, pero no todos están bajo una Indicación Geográfica Protegida (IGP). Hablar de mantecados es hablar de Estepa, una localidad sevillana que ya se ha convertido en la gran referente de la elaboración de estos dulces navideños.

Los mantecados son tradicionales de Estepa / Istock / acongar

Estepa se conoce como "el paraíso de los mantecados" y, aunque parece que llevan haciéndose toda la vida, realmente el origen se encuentra en el siglo XIX, de la mano de una mujer conocida como La Colchona. Según cuentan los lugareños, empezó a preparar mantecados para que su marido pudiera venderlos en otros lugares. La receta original lleva harina de trigo tostada, manteca de cerdo, azúcar glas y canela -además de almendra en algunas variedades-.

Lucía Alfonso González

A día de hoy, en este pueblo de Sevilla hay numerosas fábricas y obradores donde se elaboran además de mantecados polvorones, alfajores, roscos de vino y otros dulces tradicionales. Algunos de los más famosos son La Colchona, La Estepeña -donde se encuentra la Ciudad del Chocolate- y el Convento de Santa Clara. En ellos no solo se puede comprar, sino que algunos permiten conocer el proceso de fabricación de principio a fin.

Un paseo por el pueblo que huele a canela

No es ninguna exageración, por tanto, decir que las calles de Estepa huelen a canela, especialmente en los meses previos a la Navidad. Un aroma que se junta con la almendra y el ajonjolí. Pero este rincón de Andalucía es mucho más que eso, es un destino monumental con un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artísticodesde 1965 y ubicado en lo alto de un cerro a 535 metros. De ahí que también se le conozca como "el Balcón de Andalucía".

El pueblo de Estepa en Sevilla / Istock / BestTravelPhotography

El casco histórico es ideal para dejar el coche aparcado y recorrerlo a pie. Calles estrechas y empinadas, con fachadas encaladas y casas señoriales, conducen al corazón del pueblo, la plaza de El Salón, uno de los puntos de referencia del centro. Aquí se ubica la ermita de Nuestra Señora del Carmen, un buen ejemplo del barroco andaluz. Continuando por la calle Libertad nos topamos con un arco donde descansa una pequeña virgen, una de las estampas más representativas.

Las calles blancas de Estepa, en Sevilla / Istock / BestTravelPhotography

Otro monumento destacable es la Torre de la Victoria, un impresionante campanario barroco de 40 metros de altura que se construyó en el siglo XVIII y es Monumento Nacional desde 1955. Aunque también merece mucho la pena el barrio de Los Remedios, donde visitar la ermita de la Vera Cruz y pasear por la calle Castillejos, donde se erige la Casa Palacio del Marqués de Cerverales. Sin embargo, lo más famoso de Estepa no es su casco antiguo.

El que conocen "el Balcón de Andalucía"

Es el Cerro de San Cristóbal, el punto más elevado del municipio y el lugar donde nació su núcleo histórico. En lo más alto se conservan restos de la antigua alcazaba, del recinto amurallado y la Torre del Homenaje; así como la iglesia de Santa María la Mayor, el primer templo cristiano de Estepa, aunque está erigida donde antaño había una ermita. Y es que no solo es un cerro, sino que es un Conjunto Monumental de 450 metros de longitud y 175 de anchura.

Una de las torres más famosas de Estepa / Istock / BestTravelPhotography

Subir al cerro es adentrarse un poco más en la historia del pueblo, pero también asomarse al "Balcón de Andalucía". Desde el mirador se contempla todo Estepa, teñido de blanco, y un amplio horizonte de campos de olivos que parecen no acabar nunca. De hecho, la vista supera Sevilla y alcanza tierras de Córdoba, Málaga y las cumbres de Sierra Nevada. Un lugar ideal para entender el porqué de la importancia estratégica de este magnífico entorno.