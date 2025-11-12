El pueblo español atrapado entre el mar y la montaña: con playas infinitas, una tradición marinera y unos cubos de lo más característicos
Un lugar que te hará sentirte conectado con la naturaleza.
Muchas veces, cuando pensamos adónde ir en nuestras próximas vacaciones, nuestra mente se va inevitablemente a ciudades fuera de España. Sin embargo, tenemos la suerte de que en nuestro país existe un pueblo que mezcla mar y montaña creando un paisaje verdaderamente impresionante.
Este lugar está ubicado en el norte, y si estás buscando un destino para irte un fin de semana y desconectar de todo, este sitio es perfecto.
¿Mar y montaña a la vez?
Hablamos de Llanes, un pueblo costero situado al este de Asturias, muy cerca de la frontera con Cantabria. Con sus menos de 14.000 habitantes, esta villa está envuelta en un aura completamente mágica debido al mar Cantábrico y a la sierra de Cuera, los cuales se encuentran en paralelo y lo envuelven por completo.
Si eres amante de la playa, estás de suerte. Llanes es el municipio asturiano con mayor número de ellas, teniendo más de 30. Eso sí, todas tienen algo en común: sus vistas impresionantes.
Por otro lado, si prefieres la montaña y te apetece hacer una ruta, la localidad asturiana ofrece infinidad de senderos para hacer solo o acompañado, ya sea por amigos, pareja o incluso niños. Debido a toda la vegetación de la zona, no importa la que elijas porque todas van a dejarte con la boca abierta.
Entre todas las que hay creemos que existen unas que no pueden faltar en tu itinerario, y son las que conectan los pueblos de Llanes y Poo. Independientemente de la modalidad que elijas, ya sea hacerla completamente por la costa o no, estas rutas son perfectas para prepararse temprano la comida y pasar una mañana divertida con amigos.
Además, si eres más aventurero, no muy lejos de Llanes se encuentran los Picos de Europa, donde si tienes tiempo te recomendamos acercarte. Aunque no vayas a andar por ellos, verlos de cerca es realmente impresionante.
Una escapada perfecta
Nuestra recomendación para conocer Llanes es que te pierdas completamente por él y descubras todos sus escondites, pero como es posible que no tengas el tiempo suficiente o prefieras ir directo a lo más importante, nosotros te recomendamos cuatro lugares que tienen que aparecer en tu itinerario sí o sí.
Playa del Sablón
La playa principal de Llanes es un aténtico paraíso a ojos de cualquiera. Ubicada en el centro del pueblo, su arena dorada y sus preciosas vistas hacen que sea perfecta para ir con la familia a hacer un pícnic o, si eres más aventurero, a darte un chapuzón en su agua helada.
Paseo de San Pedro
Con una antigüedad que remonta a 1847, este paseo sobre hierba ofrece unas vistas increíbles de la costa asturiana y el Mar Cantábrico. Si quieres desconectar al completo, este lugar te va a transmitir una sensación de paz increíble.
Centro histórico
Con un patrimonio que va del siglo XIII al XX, Llanes está repleto de lugares capaces de transportarte al pasado. El casino, construido en 1910, la capilla de Santa Ana o el Palacio de Gastañaga son solo tres ejemplos de lo que esta pequeña localidad ofrece.
Puerto de Llanes
Como el pueblo pesquero que es, no puedes irte de él sin visitar su puerto. Aparte de ser precioso, está lleno de ambiente debido a los bares y restaurantes de la zona en los que puedes sentarte a comer o cenar un buen pescado fresco. Haznos caso, pide pescado.
Los cubos de la memoria
Esta manifestación de arte hecha por Agustín Ibarrola es uno de los lugares más curiosos del pueblo, buscando conectar el pasado con el arte contemporáneo. Además, los cubos están junto al mar y tienen unas vistas que no te van a dejar indiferente.
Llanes es un sitio perfecto para ir en cualquier estación del año. No obstante, durante los meses de otoño e invierno está menos masificado que en verano, por lo que si tienes hueco, estamos seguros de que es un destino que te va a enamorar.
