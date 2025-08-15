Ni Tarifa, ni Zahara de los Atunes: el paraíso costero de Andalucía es un pueblo sin turismo y con unos paisajes que parecen de otro mundo

Entre las infinitas playas de la costa gaditana, hay un rincón que todavía resiste a los desastres del turismo masivo sin conocimiento. El Palmar, pedanía de Vejer de la Frontera, es uno de esos lugares donde el tiempo parece ir a su ritmo. Sin hoteles de gran altura ni urbanizaciones que devoren las vistas, este pequeño paraíso costero mantiene una atmósfera auténtica que conquista a quien lo pisa. Aquí no hay bullicio de masas ni colas interminables para aparcar, más bien hay kilómetros de arena fina, mar salvaje y puestas de sol que parecen pintadas cuidando cada detalle.