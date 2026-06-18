Los 10 Paradores perfectos para viajeros mayores de 70 años: castillos y monasterios con ascensor, restaurante en el mismo edificio y la maleta deshecha en un solo destino

Seguramente muchas veces te has planteado el hecho de que tenemos un país que no nos podemos acabar. Puede que sus dimensiones no sean las más grandes (realmente los hay que son muchísimo más grandes), pero está lleno de rincones y pueblos llenos de magia y encanto; lugares que, a pesar de su inmensurable belleza, la mayoría de veces no aparecen en las guías turísticas. Son precisamente estos algunos de los mejores destinos que España tiene por ofrecernos, ya que además de todo su encanto, no sufren de la masificación turística.

El de Baiona, en Galicia, es uno de los mejores paradores de España / Istock / JOSE LUIS VEGA GARCIA

Por suerte para nosotros, la cadena de Paradores de Turismo posee hoteles repartidos por gran parte del país, tanto en territorio peninsular como en las islas. Construidos en el interior de antiguos castillos, conventos, claustros y refugios, y en menor medida de nueva construcción, los establecimientos de la cadena nos permiten descubrir algunos de los rincones más bonitos que se esconden en España.

Adriana Fernández

Paradores para todos los gustos

Actualmente, la cadena de Paradores de Turismo cuenta con un centenar de hoteles repartidos por el territorio español. Gracias a este elevado número, los establecimientos gozan de una gran variedad de entornos: desde villas de origen medieval, pueblos costeros o conventos que sirven como una máquina del tiempo al pasado. Además, Paradores de Turismo supone una muy buena alternativa para los viajeros mayores de 70 años, ya que en el mismo hotel disponen de todas las comodidades necesarias.

Granada

Uno de los establecimientos más singulares de la cadena, se encuentra en un convento que los Reyes Católicos construyeron en el interior del recinto de la Alhambra. Con la mezcla perfecta entre lo árabe y lo cristiano, el parador está rodeado de patios y fuentes mágicos. Además de acoger los restos de los baños árabes del palacio, el parador ofrece unas vistas excepcionales de los jardines del Generalife.

Baiona

A poco más de media hora al sur de la ciudad de Vigo, se trata de una histórica fortaleza de las Rías Baixas. En la pequeña península de Monterreal, desde la que se obtienen unas increíbles panorámicas del Atlántico, destacan la majestuosa escalera de piedra que hay en el recibidor y el inmenso jardín que rodea la fortaleza. Aparte de un espacio gastronómico, el Parador cuenta con pistas de tenis y una piscina de temporada.

Cangas de Onís

Rodeado por los Picos de Europa, este parador se ubica en uno de los monasterios benedictinos más antiguos de Asturias, San Pedro de Villanueva. Monumento Nacional desde 1907, el edificio alberga más de 1.200 años de historia. Envuelto por la magia de su magnífico jardín, el restaurante del Parador es un auténtico santuario de la cocina asturiana.

El Saler

Joya escondida entre el Parque Natural de la Albufera y el Mediterráneo, es de construcción moderna y se integra perfectamente en el paisaje. Rodeado por dunas y un inmenso pinar, ofrece la oportunidad perfecta para desconectar. Además de contar con un magnífico campo de golf, dispone también de un campo de fútbol, un gimnasio y dos restaurantes.

Alarcón

En el interior de un castillo con más de 13 siglos de historia, se asoma a un increíble meandro del río Júcar. Las estancias del castillo, considerado el mejor conservado de Cuenca, han sido adaptadas a las necesidades actuales, uniendo los estilos moderno y clásico. Desde su restaurante se observan las tres líneas de muralla originales que rodean el castillo.

Jarandilla de la Vera

Ubicado en la provincia de Cáceres, este antiguo palacio fue refugio del emperador Carlos V tras su abdicación. Datado del siglo XVI, todavía conserva las murallas y el foso, así como una galería gótica de dos pisos. Además de su fantástico restaurante y espacio gastronómico, el Parador cuenta con una piscina de temporada.

Aiguablava

Reinaugurado en 2020 tras años de reformas, se erige en uno de los enclaves más espectaculares de la Costa Brava. Rodeado de hermosas calas y playas, y con unas maravillosas vistas al Mediterráneo, este Parador expone una muestra con 200 obras de aristas como Dalí, Tàpies o Miró. Aparte de una terraza y una piscina desde las que obtener panorámicas únicas, el parador cuenta con un excelente spa.

Lorca

Construido a modo que se adapte al recinto del castillo de Lorca, este parador cuenta con todas las comodidades. Ideal para viajes de trabajo, el edificio cuenta con una piscina climatizada, servicio de spa, y un espacio gastronómico que ofrece lo mejor de la gastronomía lorquiana. El espacio está adaptado para las personas con movilidad reducida.

La Gomera

Al borde del espectacular Parque Nacional del Garajonay, el parador ofrece, desde un antiguo edificio de época colombina, unas inigualables panorámicas de Tenerife y el Atlántico. Rodeado de jardines cubiertos de cactus y palmeras, el edificio está adaptado para personas con movilidad reducida y cuenta con una magnífica piscina de temporada.

Santo Estevo

Este parador se halla en el corazón de la Ribeira Sacra, en un monasterio benedictino cuyos orígenes se remontan al siglo X. Con tres maravillosos claustros ideales para descansar y tomar el aire, el parador destaca por el contraste del edificio histórico y el interior vanguardista. Perfecto para hacer escapadas a las bodegas del entorno, además de un jacuzzi, el edificio alberga un spa en las antiguas bodegas.