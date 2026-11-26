Cuando se piensa en los hoteles de la red de Paradores, enseguida vienen a la cabeza joyas del patrimonio nacional como monasterios, abadías, conventos o castillos. Sin embargo, entre tanta construcción de corte medieval, conviven joyas desconocidas como una mole de hormigón de volúmenes geométricos y una arquitectura que recuerda a los edificios institucionales de los años setenta. Superado el factor sorpresa, no hay duda de que estamos ante el Parador más sorprendente y espectacular de todos.

Con vistas increíbles a la ciudad de Segovia / Istock / ERIC HOOD

Se trata del Parador de Segovia, una joya del brutalismo escondida a solo una hora de Madrid, con piscinas panorámicas y vistas de infarto al Real Alcázar. No hay duda de que se trata de una pieza destacada de la arquitectura española del Movimiento Moderno y una muestra de cómo se entendía el turismo en España durante aquella década, siguiendo la estela de grandes nombres de la arquitectura como Fernando Higueras, el artífice de uno de los hoteles brutalistas más bonitos de España: el Hotel Las Salinas de Tenerife.

Redacción Viajar

Un hotel con vistas panorámicas a la ciudad

La historia del edificio está relacionada con un cambio en la política arquitectónica de la red pública de Paradores en ese último tercio del siglo XX. Durante décadas, la fórmula habitual había sido recuperar edificios históricos para convertirlos en alojamientos turísticos (castillos, palacios, monasterios, iglesias y conventos principalmente). Sin embargo, a partir de los años sesenta también se empezó a experimentar con hoteles de nueva construcción. Y el Parador de Segovia pertenece a esa segunda generación.

Su construcción fue algo inaudito en la época / Paradores de Turismo

El proyecto fue encargado al arquitecto Joaquín Pallás López, que desarrolló una propuesta moderna para una parcela situada en el entorno del Terminillo, nombre con el que se conoce a esa elevación del terreno que hay a las afueras de la ciudad. El objetivo era aprovechar las vistas panorámicas y ofrecer una experiencia hotelera contemporánea. No fue, por tanto, un edificio histórico transformado en hotel, sino una obra concebida desde el principio para alojar viajeros.

De hecho su ubicación, en una elevación a las afueras de la ciudad, permite contemplar uno de los perfiles monumentales más reconocibles de Castilla y León, formado por el Alcázar de Segovia, el casco histórico de la ciudad y la catedral, conocida como la Dama de las catedrales. Y todo con el aliciente de las montañas de la Sierra de Guadarrama de fondo.

Hormigón es el material clave de su construcción / Paradores de Turismo

La arquitectura brutalista que no parece de Paradores

Este es probablemente su rasgo más diferencial. Y es que el edificio se mueve entre el brutalismo y la arquitectura orgánica, dos corrientes que tuvieron una importante presencia en la arquitectura internacional de mediados del siglo XX. Estos son los rasgos más característicos y diferenciadores, que hacen de este Parador algo único:

Hormigón visto

Es uno de los materiales protagonistas. No se oculta bajo revestimientos, sino que forma parte de la expresión estética del edificio, algo propio del movimiento arquitectónico de la época.

Grandes estructuras

El acceso principal está protegido por un porche sostenido por tres enormes vigas plegadas, que anticipan el lenguaje arquitectónico del interior.

Contraste de materiales

El gris del hormigón se combina con los tonos cálidos del ladrillo visto.

Volúmenes escalonados

Las terrazas y los vuelos de las fachadas generan juegos de luces y sombras.

Espacios interiores abiertos

Los salones se conectan visualmente, aunque los diferentes niveles crean ambientes más recogidos.

El constraste de materiales es 'brutal' / Paradores de Turismo

Una planta con forma de abanico

Uno de los aspectos arquitectónicos más interesantes es su distribución. Joaquín Pallás diseñó una planta abierta en forma de abanico, orientada hacia la ciudad, que permitía que las habitaciones y las zonas comunes aprovechasen al máximo las vistas panorámicas y la orientación suroeste, especialmente favorable en el clima segoviano.

Piscinas panorámicas

La piscina exterior permite disfrutar de las vistas de Segovia desde una perspectiva diferente, mientras que las interiores hacen posible utilizar las instalaciones durante buena parte del año. De hecho, la posibilidad de disfrutar de una piscina con vistas panorámicas fue uno de los argumentos que justificaron la elección de aquel emplazamiento.