El Parador más espectacular de España está al borde de un cráter volcánico: en medio de un paisaje Patrimonio de la Humanidad, con una de las peñas más grandes del mundo, que Unamuno describió como una “tempestad petrificada”
Es Patrimonio de la Humanidad y cuenta con un circuito hidrotermal.
Existe un enclave único en el corazón de cumbres de Gran Canaria donde ciclistas, viajeros, montañeros y residentes se reúnen sobre el cielo en el llamado “epicentro de senderismo” de las islas; se asienta al borde de una inmensa caldera volcánica y su aspecto, debido al relieve, recuerda a una “tempestad petrificada”.
Rodeado de diques volcánicos formados por antiguos muros de magma, este mirador se eleva a 1.560 metros, uno de los puntos más altos y fríos de la isla, y se alza sobre un mar de nubes que cubre los restos líticos que lo rodean, como el Roque Bentayga, o el Nublo, el emblema por excelencia y una de las peñas naturales más grandes del mundo.
El ascenso a este enclave mítico es sencillo y por carretera, accesible con coche y transporte público hasta el propio mirador, donde encontrarás la cruz que le da nombre y el Parador de Cruz de Tejeda, el único de su estilo de Gran Canaria, donde disfrutar de sus vistas panorámicas al Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además, podrás disfrutar de su spa con piscina hidrotermal, sauna finlandesa, baño turco y diversos masajes.
Qué hacer: senderismo y gastronomía
En el pueblo de Tejeda, a escasos 9 kilómetros, te esperan algunos de los platos más representativos del archipiélago: papas con mojo, gofio escaldado o el queso ahumado a la plancha, y si quieres probar el sabor por excelencia de su gastronomía, no olvides hacerte con un bienmesabe.
Pero si la curiosidad te empuja a descubrir los secretos de la isla, recorre los muchos senderos que se trazan y encuentran sobre ella. Nosotros te recomendamos:
El Sendero a Roque Nublo:
Conectado por una lanzadera desde Tejeda, este parque, declarado como Espacio Natural Protegido en 1987, conforma uno de los puntos más altos de la isla. No es accesible desde coche, y aunque puedes adquirir las entradas en el momento, te recomendamos su adquisición previa para asegurarte el acceso.
Mirador de Unamuno:
Conocido por la ruta que cruzó el escritor bilbaíno en caballerías, el paso desde la Cruz de Tejeda hasta el pueblo de Artenara recorre la imagen que dejó sin aliento a Unamuno, quien describió el entramado de lava como un “espectáculo imponente”, una “tempestad petrificada”.
Visita las Cuevas del Rey:
Escondidas en El Roque, en el municipio de Tejeda, este patrimonio arqueológico oculta en su interior, de un rojo volcánico característico, andenes, escaleras y cavidades excavadas entre sus paredes, antigua residencia, dicen, del Señor de aquella zona.
Caminos Reales:
Además de los grandes conocidos, La Cruz de Tejeda es el nudo central de los antiguos caminos reales que cruzaban la isla, hoy rehabilitados para el senderismo, rutas que te llevarán a Teror, Tunte, rutas circulares o la última etapa del Camino de Santiago de Gran Canaria, con fin en la iglesia de Santiago de los Caballeros, en Gáldar.
