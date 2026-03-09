El Parador más espectacular de España está al borde de un cráter volcánico: en medio de un paisaje Patrimonio de la Humanidad, con una de las peñas más grandes del mundo, que Unamuno describió como una “tempestad petrificada”

Rodeado de diques volcánicos formados por antiguos muros de magma, este mirador se eleva a 1.560 metros, uno de los puntos más altos y fríos de la isla, y se alza sobre un mar de nubes que cubre los restos líticos que lo rodean, como el Roque Bentayga, o el Nublo, el emblema por excelencia y una de las peñas naturales más grandes del mundo.