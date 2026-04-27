El Parador más espectacular de España está en un antiguo convento del siglo XV dentro de un recinto declarado Patrimonio de la Humanidad: dormir allí es lo más parecido a vivir en un monumento histórico único en el mundo

Son ya un centenar el número de Paradores Nacionales de Turismo que hay repartidos por todo el territorio peninsular. De hecho, el número exacto son 99, pues el que hace cien se encuentra en Portugal a modo de franquicia. A pesar de esta cifra tan elevada, y que de seguro seguirá creciendo con los años venideros, todos los Paradores tienen su propio encanto e historia, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia muy especial.

La Alhambra de Granada es uno de los complejos monumentales más impresionantes del mundo / Istock / SCStock

La gran mayoría de los Paradores se ubican en monumentos arquitectónicos históricos, muchos de ellos quedando olvidados con el paso del tiempo pero recuperados y puestos de vuelta en valor gracias a la labor de esta empresa pública. Uno de estos Paradores, quizás el más espectacular de todos, lo encontramos en el sur de España, en el interior de un antiguo convento que en el pasado jugó un papel muy importante en la historia de la región.

Redacción Viajar

Dormir como un rey

Inaugurado en 1929, el Parador de Granada se ubica en el interior del recinto de la Alhambra, la cual fue declarada, junto con el Generalife, como Patrimonio de la Humanidad en el año 1984, convirtiéndose así en el primer lugar de España en formar parte de la lista. Pero la Alhambra es muy grande, y el Parador se encuentra tan solo en el antiguo convento de San Francisco que los Reyes Católicos mandaron construir en el siglo XV.

El Parador de Granada se ubica en el antiguo convento de San Francisco / Istock / veger

Erigiéndose entre los jardines del complejo monumental, los cuales transportan a aquellos que los transitan a la época en que la Alhambra estaba habitada por la corte nazarí, los muros de ladrillo del Parador, que todavía mantienen su esencia mozárabe, constituyeron inicialmente el palacio nazarí de los Infantes, posteriormente convertido en convento cristiano por los Reyes Católicos.

Aunque para que para poder acoger el Parador el edificio tuvo que ser restaurado y reformado, todavía conserva el patio original, así como el claustro, la sala árabe y la qubba, que ofrece unas maravillosas vistas al Generalife, el que fuera palacio de verano de los reyes nazaríes. Junto a estos elementos, en el Parador también se encuentran los restos de los baños árabes del palacio, los cuales fueron descubiertos en el año 1949.

El bonito Patio de los Leones / Istock / EunikaSopotnicka

Disfruta de la estada

Con habitaciones dotadas de todas las comodidades que uno pueda necesitar (ya sea la doble estándar, la doble superior o la junior suite), además de unas vistas excelentes desde sus ventanas tanto de la Alhambra como del resto de la ciudad, el Parador dispone de dos restaurantes donde disfrutar de la auténtica gastronomía granadina. En el restaurante del Parador podrás degustar de lo mejor de la cocina local, heredera de la mezcla de las diferentes culturas que han pasado por la región; mientras que el espacio gastronómico El Almorí del Generalife propone una carta propia de carácter más informal.