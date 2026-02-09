El Parador más espectacular de España es un castillo del siglo XII en la ciudad medieval más bonita del mundo: construído sobre una alcazaba árabe, tiene noches por menos de 80 euros para Semana Santa

Por su ubicación estratégica, se sabe que esta ya fue una zona habitada en tiempos del Paleolítico; después, fueron los celtíberos, los romanos, visigodos y hasta árabes quienes dejaron su huella por allí. Aunque no fue hasta la época medieval cuando realmente Sigüenza adquirió todo el esplendor monumental con el que ha llegado hasta nuestros días.