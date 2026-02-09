El Parador más espectacular de España es un castillo del siglo XII en la ciudad medieval más bonita del mundo: construído sobre una alcazaba árabe, tiene noches por menos de 80 euros para Semana Santa
Está situado en el segundo destino más visitado de toda Castilla-La Mancha, a poco más de una hora desde Guadalajara.
Hay un destino manchego que lo tiene todo. De pasado medieval, su combinación de riqueza monumental, natural y gastronómica es tan exquisita, que es una de las ciudades medievales más bonitas del mundo y, para nosotros, además, el lugar perfecto para una escapada de Semana Santa.
A solo una hora y media desde Madrid, se trata de una ciudad de tamaño más bien pequeño (de menos de 5.000 habitantes), pero grande en todos los sentidos, sobre todo en el que tiene que ver con su carácter más monumental.
Por su ubicación estratégica, se sabe que esta ya fue una zona habitada en tiempos del Paleolítico; después, fueron los celtíberos, los romanos, visigodos y hasta árabes quienes dejaron su huella por allí. Aunque no fue hasta la época medieval cuando realmente Sigüenza adquirió todo el esplendor monumental con el que ha llegado hasta nuestros días.
Una ciudad de esplendor medieval
Basta un pequeño paseo por la parte vieja de Sigüenza para comprobarlo, un casco urbano tan bien conservado que está declarado Conjunto Histórico-Artístico. De esa época son construcciones tan emblemáticas como la Catedral de Santa María, un imponente templo de estilo románico cisterciense.
La fachada es tremendamente llamativa: con dos grandes torres campanario y los rosetones góticos tan propios del momento en el que fue levantada, allá por el siglo XII. Por dentro, un museo catedralicio y varias capillas merecen una vista. La más conocida es, sin duda, la capilla de los Arce, que es la que esconde en su interior la famosa escultura fúnebre del Doncel de Sigüenza.
Un castillo del siglo XII
Y luego está el castillo, la gran fortaleza de Sigüenza, levantada en el siglo XII sobre los restos de una antigua alcazaba musulmana en la parte más alta de la ciudad. Durante varios siglos, las dependencias del castillo fueron la residencia de numerosos obispos.
Y esas mismas salas, hoy son habitaciones de hotel en las que casi cualquiera puede quedarse a dormir. Porque el castillo de los Obispos de Sigüenza hoy forma parte de Paradores Nacionales de Turismo, uno de los más bonitos y espectaculares de toda la Red.
Una escapada perfecta para Semana Santa
Un patio empedrado, habitaciones con balcones de madera, una capilla románica fechada en el siglo XIII, un comedor abovedado… porque aunque las habitaciones han sufrido una notable transformación (poco o nada tienen que ver con aquellas estancias en las que se alojaban los obispos), las zonas comunes del castillo sí que han sabido mantener todo el esplendor medieval.
Visitarlo en Semana Santa es casi como hacer un viaje al pasado, a ese momento de trovadores, caballeros y princesas, a solo 80 kilómetros de Guadalajara, y por menos de 80 euros por persona y noche.
Síguele la pista
Lo último