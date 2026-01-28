El pueblo de Canarias con una curiosa ermita construida en una barca: altares cubiertos de conchas marinas y un lugar sin asfaltar considerado "el más curioso del Atlántico"

Hablamos de El Jablito, un poblado perteneciente al municipio de La Oliva con una gran tradición marinera. Se sitúa en la playa con la que comparte nombre, caracterizada por su arena blanca y aguas cristalinas. Es el mejor sitio para huir del turismo masificado de la mayoría de zonas de las islas y desconectar en la playa o realizar actividades como buceo.