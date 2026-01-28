El pueblo de Canarias con una curiosa ermita construida en una barca: altares cubiertos de conchas marinas y un lugar sin asfaltar considerado "el más curioso del Atlántico"
Es uno de los lugares más especiales que existen y perfecto si quieres huir del turismo masivo.
Las Islas Canarias son uno de los destinos paradisíacos por excelencia y cuentan con playas, volcanes, piscinas naturales y bosques. Sin embargo, ¿sabías que también poseen uno de los pueblos más especiales de España? Según se dice, es “el más curioso del Atlántico”, y es uno de los lugares más infravalorados de las islas.
Este pequeño escondite es un poblado marinero con aproximadamente 20 casas, vistas impresionantes y una inmensa tranquilidad. Se sitúa al norte de la isla de Fuerteventura y es una de las joyas más desconocidas de las Islas Canarias. Si buscas conocer un sitio único para disfrutar del buen tiempo, debes acercarte a este lugar.
Una gran tradición marinera
Hablamos de El Jablito, un poblado perteneciente al municipio de La Oliva con una gran tradición marinera. Se sitúa en la playa con la que comparte nombre, caracterizada por su arena blanca y aguas cristalinas. Es el mejor sitio para huir del turismo masificado de la mayoría de zonas de las islas y desconectar en la playa o realizar actividades como buceo.
La playa tiene solamente 38 metros de longitud y entre 20 y 30 de ancho, y cuenta con una tradición pesquera impresionante que proviene de hace varios siglos debido a que, entre otras cosas, es el enclave perfecto para que los pescadores fondeen sus barcas. Si te interesa la pesca, no dudes en acercarte a este pequeño paraíso.
Una ermita única
El Jablito es considerado el lugar más curioso del Atlántico, pero no se debe a su espectacular paisaje. Este poblado cuenta con uno de los monumentos más especiales y únicos del mundo: la Ermita de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, una construcción religiosa dentro de una barca encallada sobre las rocas.
La ermita está dedicada a la Virgen de la Caridad del Cobre, la santa patrona de Cuba y venerada por distintas religiones como la yoruba. Si visitas la ermita, podrás ver los distintos altares hechos con conchas marinas para homenajearla. Sin duda, es un lugar precioso y realmente impresionante.
Si tienes intención de hacer un viaje a las Islas Canarias, debes visitar este pequeño poblado. Es uno de los lugares más únicos de España y sería una pena irse de allí sin haberlo conocido. Si te interesan los sitios con paisajes increíbles, una cultura única y perfectos para desconectar, El Jablito es perfecto para ti.
