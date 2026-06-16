La panadería de Santiago que triunfa con su café con flores: "Estamos vendiendo más flores que pan"

Hay poca gente a la que no le gusta el café y mucha menos que rechazaría unas flores. Y puede que sea por eso por lo que la combinación de ambas cosas esté conquistando a todo Santiago desde un pequeño local de la zona vieja.

Adriana Fernández

Su responsable se cruzó con la idea en uno de sus viajes a Estados Unidos y quiso llevar, como ella misma dice, un poco de romance a las calles compostelanas. "Allí el tema de las flores lo tienen hasta las zapaterías y me pareció algo muy bonito. Ahora estamos vendiendo más flores que pan, ¡le estaremos dando la vuelta al negocio!", bromea entre carcajadas la CEO de Le Blend, que despacha por 3,50 euros cestas compuestas por café y un pequeño arreglo floral que prepara ella misma.

Catedral de Santiago de Compostela. / Unsplash / Rafael Furtado

Los ramos incluyen ejemplares como rosas, lirios y crisantemos, y van encajados en una espuma "para que aguanten frescos hasta llegar a casa". Desde el local confiesan que el éxito ha sido inesperado, aunque les complace haberse convertido en un punto de peregrinaje para los enamorados santiagueses. "Nos sorprendió ver a los abuelos comprándoles un detalle a sus señoras. Y también viene mucha gente joven. Queremos que los chicos y las chicas se vuelvan románticos", apunta la responsable.

Le Blend, la panadería sin lactosa más romántica de Santiago

Aunque este peculiar detalle lleva poco tiempo a la venta, la iniciativa ya le ha dado a la pastelera más de una anécdota que compartir. "Hace poco vino un señor de 87 años que no le había regalado flores a su mujer desde que eran novios. Yo le dije que nunca es tarde, que por algo se empieza", cuenta con humor la gerente de la panadería, que se ha convertido también en un refugio para quienes no pueden consumir leche.

Y es que todos los productos del local son sin lactosa, incluso los dulces que se elaboran a diario en su obrador con margarina y chocolate negro. El trabajo empieza a las tres de la mañana, cuando se ponen a punto las amasadoras y el recinto se llena del olor de algunos de esos productos que hacen salivar a los santiagueses: hojaldres crocantes, lemon pies de intenso sabor cítrico, tartaletas de crumble y alfajores rellenos de dulce de leche.

Ni siquiera los que no son amigos de postres ni de flores salen indemnes al pasar frente a la vitrina. "El pan llega fresco desde el horno de Da Cunha. Y tenemos panes especiales de sarraceno o chía en función del día de la semana", explica la pastelera, que reabrió el establecimiento este mes de marzo tras "un cambio de gerencia y de imagen".

La nueva etapa, dice, llega cargada de "muchas ideas" novedosas: cestas de regalo, copas con nata y frutas "de la plaza", y tartas decoradas con flores comestibles que prometen seguir conquistando el corazón -y el estómago- de los compostelanos.

Santiago de Compostela. / Unsplash / Max Kukurudziak

"Somos los únicos en España que vendemos café con flores"

Presumen desde Le Blend de ser "los únicos en España que vendemos café con flores". Y pretenden ser pioneros en otras muchas nuevas iniciativas, aunque sin descuidar al cliente tradicional.

"Quiero venderle a la señora de todos los días, a la gente de aquí. Inventar una receta de algo que sea para esa abueliña que quiere tomarse un pedazo de tarta de Santiago por la tarde", explica la CEO.

Asegura que está preocupada porque "las panaderías de toda la vida están cerrando" y "ahora entras en cualquier sitio y todo es pistacho y Lotus". Ella, dice, busca remar hacia otro lado: "Aquí trabajamos con cosas de la tierra. Queremos echar una mano en Galicia".