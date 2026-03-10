Descubre los rincones de Pamplona: una vida más allá de los Sanfermines

Quien no siente ninguna querencia por lo Viejo —así le dicen aquí para abreviar al casco antiguo— es Marta Pérez Rodríguez, arquitecta y guía apasionada de la actividad Pamplona a ras de cielo. Marta queda con los turistas en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro (coavn.org), en la séptima planta del edificio de la antigua Caja de Ahorros Municipal, y les muestra la ciudad desde allá arriba como sobre un plano: la estrella de siete puntas de la Ciudadela, el Primer Ensanche —que se comió las otras tres— y el Segundo, de cuando la capital navarra se estiró porque no cabía ya dentro de las murallas, en 1920. Antes de despedirse, Marta los invita a pasear por ese último, haciendo hincapié —o más bien, hincadedo, porque no para de señalar con el índice— en los espléndidos edificios que diseñó el pamplonés Víctor Eusa, como el orientalizante de La Vasco-Navarra. También los anima a curiosear en la obra más loca de Eusa, el Casino Eslava, que está en la plaza del Castillo, donde se codean la ciudad nueva y la vieja. Y, por último, les muestra algo aún más loco: el recorte de prensa en que se anuncia que el Ayuntamiento retira a una calle de la ciudad el nombre de Víctor Eusa, el mejor arquitecto que ha tenido Pamplona, “por franquista” (¡!).