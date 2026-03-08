Las Palmas de Gran Canaria, entre los destinos más baratos y deseados para Semana Santa según Reino Unido

Así lo confirma un análisis elaborado por Which?, uno de los medios de referencia en consumo y viajes en el Reino Unido. Tras estudiar más de 3.000 paquetes turísticos en temporada alta, el informe concluye que varias ciudades españolas figuran entre los destinos con mejor relación calidad-precio para una escapada de última hora. Y Canarias vuelve a ocupar un lugar destacado.