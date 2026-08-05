El paleontólogo más famoso de España confiesa cuál es el logro de su vida, y no es Atapuerca: "Es lo más importante que he hecho, incluso más que descubrir fósiles"

Hablar con Juan Luis Arsuaga es hacerlo con alguien que lleva décadas invitando a mirar la naturaleza con otros ojos. A pesar de acumular algunos de los mayores reconocimientos de la ciencia española y de ocupar cargos de enorme prestigio, hay un hito en su carrera que le ha acompañado durante años: la contribución a la protección de uno de los parques nacionales más emblemáticos de nuestro país... La Sierra de Guadarrama, a menos de una hora de Madrid.

Sara Fernández García

La trayectoria de Arsuaga demuestra que el prestigio no siempre coincide con aquello que uno considera realmente importante. Los premios, los cargos o los descubrimientos pueden ocupar titulares, pero existe otra dimensión menos visible relacionada con el impacto que determinadas acciones tienen sobre la sociedad y el patrimonio común. En el caso de Juan Luis Arsuaga, esa aportación tiene forma de montañas, bosques y senderos protegidos.

El Parque Nacional a menos de una hora de Madrid

La Sierra de Guadarrama, declarada Parque Nacional en 2013, es uno de esos destinos donde la naturaleza se muestra en estado puro. Con cerca de 34.000 hectáreas protegidas, este espacio natural se extiende entre la Comunidad de Madrid y Castilla y León. Su perfil está dominado por el macizo de Peñalara, que con 2.428 metros de altitud se convierte en el techo del parque y en uno de los lugares más visitados por montañeros y senderistas.

La Sierra de Guadarrama / Istock / Al Carrera

El paisaje de Guadarrama es el resultado de millones de años de evolución geológica. Las enormes moles de granito, las praderas de alta montaña, los valles modelados por antiguos glaciares y las pequeñas lagunas que sobreviven desde la última glaciación forman un escenario sorprendente. Del mismo modo, se extienden algunos de los bosques mejor conservados del centro peninsular: los pinares de pino silvestre dominan buena parte de la sierra, pero también conviven con melojares, enebrales, piornos serranos y pastizales de alta montaña.

Setas silvestres en la Sierra de Guadarrama / Istock / Al Carrera

La infinita fauna de la sierra

El parque alberga más de un centenar de especies de aves, entre ellas el buitre negro, el águila imperial ibérica, el águila real, el milano real o la chova piquirroja. En los últimos años también ha aumentado el interés por la presencia del lobo ibérico en algunas zonas del Sistema Central, aunque resulta muy difícil observarlo. Más habituales son los encuentros con corzos, cabras monteses, zorros o tejones durante las primeras horas del día.

Vacas en la Sierra de Guadarrama / Istock / Nandi Estevez

La visión del paleontólogo más famoso de España

Para el paleontólogo Juan Luis Arsuaga, si tuviera que recomendar un lugar para escaparse, lo tiene claro: la sierra de Guadarrama. En una entrevista concedida a El País en 2013, Arsuaga aseguró que la creación del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama es, probablemente, la contribución de la que se siente más orgulloso. "Mi participación en la creación del Parque Nacional de Guadarrama es lo más importante que he hecho en toda mi vida, incluso más que descubrir fósiles", afirmaba.

Atardecer en la Sierra de Guadarrama / Istock / Mario Eduardo KOUFIOS FRAIZ

La reflexión resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que Arsuaga ha participado en algunos de los descubrimientos paleoantropológicos más relevantes de las últimas décadas. Sin embargo, para él existe una diferencia fundamental entre descubrir algo que ya estaba ahí y contribuir a crear un legado que protegerá un espacio natural para las generaciones futuras. Haber participado en su protección supone, para el científico, una forma de dejar una huella duradera más allá del ámbito académico.