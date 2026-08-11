El palacio sevillano de la familia de Eugenia Martínez de Irujo esconde un doble tesoro: patios llenos de buganvillas y la habitación donde nació Antonio Machado

Detrás de la fachada encalada de la calle Dueñas, entre el rumor de una fuente y el peso de las buganvillas que caen como cortinas sobre la piedra, hay un patio que ha visto nacer a un poeta y enterrar a una duquesa en la memoria de toda una ciudad. El Palacio de las Dueñas no necesita presentación en Sevilla, pero sí merece una relectura: no es solo la casa donde vivió Cayetana Fitz-James Stuart hasta sus últimos días, vinculada por generaciones a la familia de Eugenia Martínez de Irujo. Es también, y sobre todo, el lugar donde en 1875 vino al mundo Antonio Machado, en unas condiciones muy distintas a las que hoy recorren los visitantes.

Interior del Palacio de las Dueñas, en Sevilla. / Istock

Cruzar el zaguán de Las Dueñas es pasar de la calle estrecha a un patio andaluz que parece respirar solo. Columnas de mármol blanco sostienen arcos de yesería, el agua corre por una fuente de azulejos y el olor a jazmín se mezcla con el de la tierra recién regada. Ese contraste —entre la opulencia de un palacio nobiliario y la sencillez de una casa de vecinos donde una familia humilde alquilaba unas habitaciones— es la clave de todo lo que se puede contar aquí. Porque Las Dueñas no fue siempre el escaparate artístico que es hoy: fue, durante un tiempo, un edificio dividido en pequeñas viviendas, y en una de ellas creció el niño que después escribiría sobre patios de Sevilla y limoneros maduros.

Adriana Fernández

De los Pineda a la Casa de Alba: seis siglos de historia en un solo solar

El origen del palacio se remonta al siglo XV, cuando la familia Pineda —con cargos municipales de peso y presencia en la Guerra de Granada— levantó su residencia en un solar contiguo al monasterio de Santa María de las Dueñas, del que el edificio tomó el nombre cuando el convento fue derribado en 1868. La mezcla de estilos que se aprecia hoy, gótico-mudéjar en las plantas más antiguas y renacentista en las reformas posteriores, responde precisamente a esa larga sucesión de propietarios y ampliaciones.

Palacio de las Dueñas y jardines en Sevilla / Istock

Con el paso de los siglos la propiedad entró en la órbita de la Casa de Alba, una de las familias nobiliarias más antiguas de España, y así ha permanecido hasta hoy. Fue la residencia sevillana de Cayetana Fitz-James Stuart, la duquesa que convirtió Las Dueñas en su hogar predilecto y que allí celebró, en 2011, una de sus bodas. Tras su fallecimiento, el patrimonio de la Casa de Alba se repartió entre sus hijos y nietos, y el palacio quedó vinculado al título ducal, siguiendo la tradición de que pase de duque en duque; hoy sigue perteneciendo al entorno familiar del que forma parte Eugenia Martínez de Irujo.

Jardines de buganvillas, arte del Renacimiento y el rincón de Machado

Los jardines son, para muchos visitantes, el motivo suficiente para la entrada. Varios miles de metros cuadrados de patios encadenados donde crecen buganvillas de distintos colores que trepan por las fachadas, jazmines, glicinias, plumbagos e hibiscos, cuidados a diario por el equipo de jardinería de la Casa de Alba. El patio principal, modelo de patio andaluz, concentra lo mejor del conjunto: columnas de mármol blanco del siglo XVI, arcos de yeserías del XV en la planta superior y una fuente de azulejos que marca el ritmo de la visita.

Es uno de los lugares más bonitos y curiosos de Sevilla. / Istock

El interior guarda más de mil cuadros, esculturas y piezas de artes decorativas, entre ellas lienzos de José de Ribera, Lucas Jordán y Barocci en la antecapilla, una biblioteca con artesonado mudéjar y el Salón de los Carteles, donde se conserva el traje de luces que el torero Curro Romero regaló a Cayetana Fitz-James Stuart. La recorrido actual, de algo más de una hora, permite acceder al patio principal, la antecapilla, la capilla, la biblioteca y el Jardín del Limonero, además de la zona de las antiguas caballerizas.

Patio del Palacio de Dueñas. / Istock

Y ahí, en ese mismo Jardín del Limonero, se cierra el círculo con Machado. En el siglo XIX, cuando el duque de Alba de turno compartimentó los salones y convirtió parte del palacio en casa de vecinos, con los patios reconvertidos en huertos, se instaló allí la familia del poeta. Antonio Machado Álvarez, conocido como "Demófilo" y padre del futuro escritor, trabajaba como administrador de la finca; estaba casado con la trianera Ana Ruiz. El 26 de julio de 1875 nació su hijo Antonio, que pasaría en Las Dueñas sus primeros ocho años de vida —no Manuel Machado, su hermano y también poeta, con quien a veces se confunde erróneamente esta biografía—. Aquellos patios y aquel limonero volverían después a sus versos, en "Campos de Castilla" y en "Nuevas Canciones", donde evocó el palacio de su infancia y el rumor de su fuente. Hoy, un azulejo conmemorativo recuerda el lugar; no hay una habitación museizada que reconstruya la vivienda familiar, y conviene saberlo antes de ir con esa expectativa, porque lo que se conserva es el testimonio, no el decorado original.

Exterior del Palacio de las Dueñas. / Istock

Guía práctica: cómo visitar el palacio y qué esperar

El Palacio de las Dueñas está en pleno centro histórico de Sevilla, en la calle Dueñas, a un paseo corto de la Alameda de Hércules y de la Casa de Pilatos. El horario habitual es de 10:00 a 18:00 horas en temporada de invierno (octubre a marzo) y de 10:00 a 19:00 o 20:00 horas en temporada de verano (abril a septiembre), con el último acceso permitido siempre unos 45 minutos antes del cierre; los lunes no festivos la franja se reduce. El precio de la entrada general varía según la fuente consultada, entre los 12 y los 15 euros aproximadamente, y existen descuentos para mayores de 65 años, estudiantes, desempleados y personas con discapacidad. Se puede comprar en taquilla o por internet, lo que ayuda a evitar esperas en los meses de más afluencia.

No hace falta citar sus versos más conocidos para despedirse de Las Dueñas: basta con recordar que Machado, ya lejos de Sevilla, siguió llamando a este palacio, sencillamente, la casa donde nació.