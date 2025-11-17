El palacio secreto en pleno centro de Madrid del que nadie se acuerda: fue escenario de numerosos rodajes

Se trata del Palacio de Fernán Núñez, una joya arquitectónica del siglo XIX que se esconde en pleno centro de Madrid, a pocos pasos de la estación de Atocha. Fue construido inicialmente en el siglo XVIII y remodelado en el XIX con un marcado estilo romántico. Actualmente, pertenece a la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que lo utiliza como sede y lo abre al público en visitas guiadas.