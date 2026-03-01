El palacio del norte de España que parece sacado de ‘Los Bridgerton’: fue construido en el siglo XIX y es el escenario de una de las películas españolas más populares

Aunque nos encantaría descubrir todos sus recovecos, lo malo es que solo se puede apreciar desde el exterior, ya que el palacio no funciona como museo ni admite visitas turísticas porque sigue siendo de titularidad privada y ahora pertenece al duque de San Carlos, Álvaro Fernández-Villaverde Silva. En ocasiones puntuales se ha utilizado para eventos o rodajes (también ha servido de escenario para anuncios y otras películas como El viaje de Carol), pero no podrás visitar su interior en tu próximo viaje a Cantabria.