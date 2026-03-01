El palacio del norte de España que parece sacado de ‘Los Bridgerton’: fue construido en el siglo XIX y es el escenario de una de las películas españolas más populares
Inspirado en las casas de campo británicas, este palacio privado se hizo mundialmente conocido gracias al cine español.
Construido a comienzos del siglo XX con una estética inspirada en las grandes residencias campestres británicas, el Palacio de los Hornillos alcanzó proyección internacional cuando se convirtió en el escenario principal de una de las películas españolas más exitosas de las últimas décadas.
Este inmueble cántabro, en el municipio de Las Fraguas (de ahí que también se le conozca como palacio de Las Fraguas), es una de las residencias privadas más singulares del norte de España por sus jardines y praderas que recuerdan a las grandes casas de campo británicas del siglo XIX, y es normal teniendo en cuenta que el edificio fue ideado siguiendo modelos de la arquitectura victoriana inglesa.
Aunque hoy sigue siendo una propiedad privada, el palacio ha ganado notoriedad en las últimas décadas por haber servido como escenario de cine. En 2001, fue una de las localizaciones principales de Los otros, la película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman.
Un proyecto inspirado en la arquitectura inglesa
El Palacio de los Hornillos fue promovido a finales del siglo XIX y quedó vinculado a la familia de los duques de Santo Mauro, que lo convirtieron en su residencia en Cantabria. El diseño se atribuye al arquitecto británico Ralph Selden Wornum y terminó de construirse en 1904.
El resultado fue una residencia con un estilo declara influencia inglesa, con amplios ventanales abiertos hacia el paisaje y su extensa finca que tiene hasta un estanque artificial.
Aunque nos encantaría descubrir todos sus recovecos, lo malo es que solo se puede apreciar desde el exterior, ya que el palacio no funciona como museo ni admite visitas turísticas porque sigue siendo de titularidad privada y ahora pertenece al duque de San Carlos, Álvaro Fernández-Villaverde Silva. En ocasiones puntuales se ha utilizado para eventos o rodajes (también ha servido de escenario para anuncios y otras películas como El viaje de Carol), pero no podrás visitar su interior en tu próximo viaje a Cantabria.
De residencia aristocrática a escenario de cine
El gran salto a la cultura popular llegó en 2001 con el estreno de Los otros. La película, ambientada en la isla de Jersey tras la Segunda Guerra Mundial, necesitaba una mansión aislada, sobria y rodeada de vegetación. Y ahí es donde aparece el Palacio de los Hornillos.
El rodaje convirtió el edificio en uno de los escenarios más reconocibles del cine español contemporáneo. Los otros fue un éxito de taquilla internacional y obtuvo ocho premios Goya. Desde entonces, al palacio se le identifica con frecuencia como “la casa de Los otros”, lo que ha incrementado su interés mediático, aunque el acceso siga siendo restringido.
Más allá del cine, el edificio también fue utilizado como residencia de verano del rey Alfonso XIII (antes de que se construyera el Palacio de la Magdalena) en sus visitas privadas a Cantabria a comienzos del siglo XX.
