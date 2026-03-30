El palacio neoclásico con jardines afrancesados del norte de España que se compara con Versalles: es un edificio monumental que esconde una valiosa colección de obras de arte
Construido hace casi 150 años, este magnífico palacio alberga obras de Goya y recientemente ha sido declarado Bien de Interés Cultural.
Repartidos a lo largo y ancho del territorio encontramos todo tipo de castillos y palacios, pertenecientes a épocas de lo más dispares (desde los tiempos visigodos y andalusíes hasta principios del siglo XX) y de estilos arquitectónicos diferentes, cada uno con una personalidad propia que se adapta tanto a la zona como a la situación histórico-política y las gentes que lo construyeron.
Además de las características arquitectónicas y artísticas que caracterizan a cada uno de los castillos y palacios que hay en España, también podemos catalogarlos dependiendo de para quien fueron construidos. Solemos pensar que todos los palacios fueron construidos como residencias, ya fueran oficiales o de veraneo, de reyes o gente de la nobleza. Pero no es siempre el caso, pues también los hay que fueron construidos por familias de alto rango económico que deseaban demostrar su grandeza.
Finca y museo
Ubicado en el concejo de Cudillero, junto a la costa asturiana, el palacio de la Quinta de Selgas fue construido entre los años 1880 y 1895 por iniciativa de los hermanos de Selgas Albuerne, importantes empresarios de la época y grandes aficionados del arte. Como si de una burbuja histórica se tratara, el palacio, construido en el interior de una espléndida finca rodeada de hermosos jardines, ha conseguido mantener vivo el espíritu filantrópico de la familia Selgas, quién hizo del palacio su residencia hasta el 1991, cuando pasó a formar parte del patrimonio de la Fundación Selgas-Fagalde.
Conocido popularmente como el “Versalles asturiano”, debido a la grandeza de la finca (con más de 9 hectáreas de jardines en los que se refleja la excelencia del paisajismo europeo), este pasado 23 de marzo el Gobierno del Principado finalmente declaró, tras un proceso de casi tres años, La Quinta Selgas como Bien de Interés Cultural, con el objetivo de proteger tanto el majestuoso palacio como la importante colección de arte que alberga.
Un paseo por sus jardines
Los jardines que rodean la Quinta son tres – el jardín francés, el jardín italiano y el jardín inglés–, además de un espléndido invernadero. El jardín francés, situado en la zona sur de la finca, es una amplia avenida marcada por elementos geométricos, entre los que destacan esculturas y fuentes, así como muros de camelias recortados y parterres. En la parte oriental de la finca, el jardín inglés tiene una configuración salvaje y desordenada, donde la intervención humana parece inexistente, con amplias praderas abiertas que mueren en angostas zonas de sombras de espectaculares coníferas.
En la zona norte, el jardín italiano, flanqueado por los pabellones de Invitados y de Tapices, es un entorno cerrado e íntimo que imita los modelos de las villas italianas, donde la arquitectura dialoga con la vegetación. Es junto al jardín italiano que se erige el invernadero, compuesto por un pabellón central y dos invernaderos anexos a cada lado, y cuya estructura de hierro y cristal es de un marcado estilo holandés.
La visita al palacio
Aparte de los jardines, la vista a esta maravilla arquitectónica incluye las habitaciones y salones de su interior, distribuido en dos plantas, con estancias tan espectaculares como el vestíbulo, de corte renacentista y barroco y repleto de pinturas; la sala Luís XV, en la que se expone un retrato del General Ricardos realizado por Goya; o la Alcoba Pompeyana, que alberga la Adoración de los Reyes Magos de Theodoor van Loon. Además de estas obras, repartidas por todas y cada una de las estancias se pueden observar muchísimas pinturas, todas y cada una de ellas de una belleza exquisita. En el interior del Pabellón de los Tapices, en la parte posterior del palacio, se exponen nueve tapices datados de los siglos XVI y XVII, procedentes de las manufacturas de Bruselas, y en los que se reflejan pasajes bíblicos y escenas mitológicas.
El palacio abre sus puertas al público siempre durante el periodo estival (este año del 6 de junio hasta el 13 de septiembre), y el horario es de 10.30h a 20h de martes a domingo. Si bien se puede visitar el recinto por libre, con la ayuda de audioguías, los miércoles por la tarde están disponibles visitas guiadas, las cuales hay que reservar previamente.
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