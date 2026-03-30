El palacio neoclásico con jardines afrancesados del norte de España que se compara con Versalles: es un edificio monumental que esconde una valiosa colección de obras de arte

Aparte de los jardines, la vista a esta maravilla arquitectónica incluye las habitaciones y salones de su interior, distribuido en dos plantas, con estancias tan espectaculares como el vestíbulo, de corte renacentista y barroco y repleto de pinturas; la sala Luís XV, en la que se expone un retrato del General Ricardos realizado por Goya; o la Alcoba Pompeyana, que alberga la Adoración de los Reyes Magos de Theodoor van Loon. Además de estas obras, repartidas por todas y cada una de las estancias se pueden observar muchísimas pinturas, todas y cada una de ellas de una belleza exquisita. En el interior del Pabellón de los Tapices, en la parte posterior del palacio, se exponen nueve tapices datados de los siglos XVI y XVII, procedentes de las manufacturas de Bruselas, y en los que se reflejan pasajes bíblicos y escenas mitológicas.