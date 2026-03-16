El palacio de España conocido como "el Museo de los Patios": es de estilo Renacentista y Barroco, tiene 12 patios con arquitecturas diferentes y está decorado con azulejos del siglo XVIII

Junto con los patios del Pozo y de los Jardineros, el Patio de la Albareca pertenecía a la casa de los condes Torres Cabrera, que en el siglo XIX fue anexionada al Palacio de Viana. Con la funcionalidad de dependencias del servicio en su origen, en la actualidad el Patio de la Albareca es el centro neurálgico del equipo de jardinería del palacio. Son dos las construcciones que llaman la atención en este patio: la alberca, una poza artificial alrededor de la cual se conforma el patio e instalada en la década de 1980, y el invernadero, incorporado en 1960 y en cuyo interior se crían plantas de cineraria híbrida.