El palacio de España conocido como "el Museo de los Patios": es de estilo Renacentista y Barroco, tiene 12 patios con arquitecturas diferentes y está decorado con azulejos del siglo XVIII
Es una de las casas señoriales más importantes de España y alberga la mayor colección de patios de toda Córdoba.
En el corazón de Andalucía, situada a los pies de Sierra Morena, en uno de los valles formados por el paso del río Guadalquivir, Córdoba es una de las principales ciudades de España. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., y posteriormente capital del Califato de Córdoba, es una ciudad en cuyas calles se respira historia, repleta de edificios y monumentos pertenecientes a las diferentes etapas que ha vivido la ciudad desde su fundación y que reflejan a la perfección la importancia que ha tenido durante siglos.
A parte de lugares tan sumamente representativos como la Mezquita-Catedral o el Alcázar de los Reyes Católicos, en Córdoba se halla un palacio único en la región, construido a principios del siglo XV y el cual representa uno de los conjuntos históricos y artísticos más destacados de la ciudad.
Un palacio con mucha historia
En el centro de Córdoba, el Palacio de Viana es una antigua casa señorial cuya historia comienza en el año 1425, cuando Ruy Fernández, señor de Fuentecubierta, compró un conjunto de casas, las cuales reformó para convertir en una sola entidad y que actualmente componen el cuerpo principal del palacio. Hasta mediados del siglo XX, el palacio tuvo hasta 18 propietarios, los cuales fueron ampliando y transformando este conjunto de casas hasta convertirlo en el espectacular conjunto que todavía hoy se conserva.
Si bien su fachada exterior tiene un aspecto de lo más sencillo y austero, con muros de color blanco en los que se abren algunas ventanas, es su interior lo que verdaderamente sorprende, pues es que el Palacio de Viana esconde un total de 12 patios, cada uno con su propia personalidad y belleza.
Patios por doquier
Bebiendo de las tradiciones romana y árabe, el patio cordobés encuentra en el Palacio de Viana su mayor representación. Además de los doce patios con los que cuenta, esta casa alberga también un hermoso jardín; este enclave verde tan único, ubicado en el centro de una gran ciudad, ofrece un recorrido para disfrutar con los cinco sentidos, el cual lleva al visitante a través de más de quinientos años de historia, comenzando por patios de origen medieval y musulmán, hasta llegar a otros renacentistas y barrocos.
El Patio de Recibo, que sirve como acceso principal a la casa, fue construido en el siglo XVI con la intención de deslumbrar a todos aquellos que se adentraran en el palacio. Aunque impresionante sin ningún lugar a dudas, se trata de un espacio sin demasiadas estridencias; rodeado por una galería porticada soportada por 16 columnas toscanas, está repleto de una cuidada selección de plantas, entre las que se encuentran buganvilias, celestinas y damas de noche, las cuales rodean una gran palmera central.
Junto con los patios del Pozo y de los Jardineros, el Patio de la Albareca pertenecía a la casa de los condes Torres Cabrera, que en el siglo XIX fue anexionada al Palacio de Viana. Con la funcionalidad de dependencias del servicio en su origen, en la actualidad el Patio de la Albareca es el centro neurálgico del equipo de jardinería del palacio. Son dos las construcciones que llaman la atención en este patio: la alberca, una poza artificial alrededor de la cual se conforma el patio e instalada en la década de 1980, y el invernadero, incorporado en 1960 y en cuyo interior se crían plantas de cineraria híbrida.
Todos y cada uno de los patios que alberga el Palacio de Viana son dignos de ser visitados, ya que no solo son un deleite para la vista, sino que además son perfectos para desconectar del bullicio de la vida fuera de sus muros. Pero para ello no basta con leerlo; si verdaderamente quieres rodearte de un espacio verde único en España tienes que visitar este palacio y comprobarlo con tus propias carnes.
La visita al palacio
No son solo los patios y el jardín lo único que puedes visitar de esta tan maravillosa casa señorial. Declarado Bien de Interés Cultural en el año 1981, el palacio abrió las puertas al público ese mismo año, brindando la oportunidad tanto a los habitantes de Córdoba como a todos aquellos que visitan la ciudad de descubrir el interior de este monumento tan importante de la historia de la ciudad. Así, si uno se acerca al Palacio de Viana podrá descubrir sus impresionantes caballerizas, donde se expone una imponente carroza nupcial para siete caballos; el Salón del Mosaico, con un maravilloso mosaico romano incrustado en el suelo; o las dependencias privadas de los diferentes propietarios que ha tenido el palacio.
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