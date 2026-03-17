El palacio más desconocido de España es de estilo mudéjar: se esconde en el corazón de España, es del siglo XI e inspiró la leyenda medieval de Carlomagno
Erigido a orillas del río Tajo, está bautizado en honor a una legendaria princesa musulmana.
Una de las ciudades más importantes de la historia de España y la península ibérica, Toledo es una ciudad con un patrimonio impresionante que muchas veces pasamos por alto, pero que merece muchísimo la pena ser descubierto. Monumentos como la Catedral de Santa María, el Real Alcázar o la imponente muralla que delimita el casco histórico de la ciudad -el cual fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1986- nos ayudan a comprender porqué Toledo recibe los sobrenombres de “la ciudad imperial” y “la ciudad de las tres culturas”.
Junto con los cristianos y los judíos, los musulmanes fueron la tercera de las culturas que durante siglos habitó la que en su día fuera la sede de la corte de Carlos I. Además de alguna de las puertas abiertas en la muralla y varias de las iglesias y ermitas que hay repartidas por la ciudad, una prueba clara de la presencia de los musulmanes en Toledo es el espectacular palacio de estilo mudéjar que se ubica en las afueras de la ciudad, junto a la orilla del río Tajo; un antiguo palacio de recreo el cual fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.
El origen de una leyenda
Construido como almunia en el siglo XI por el rey de la Taifa de Toledo, Al-Mamún, el Palacio de Galiana pasó a manos cristianas en el 1212, cuando Alfonso VIII lo utilizó como campamento base para lanzar sus ofensas contra los almohades. Es a raíz de estos hechos que parte de la almunia fue destruida, por lo que a lo largo del siglo XIII se llevó a cabo una primera reconstrucción en estilo mudéjar.
Desde el siglo XVI, el palacio es conocido con su nombre actual, el cual homenajea a la bella princesa musulmana Galiana, legendaria hija del rey Galafre y esposa de Carlomagno. Según cuenta la leyenda, cuando un joven Carlomagno tuvo que abandonar Francia tras la muerte de sus padres, éste se dirigió hacia la ciudad entonces conocida como Tulaytula (actual Toledo), donde se decía que vivía una princesa de una belleza extraordinaria.
Haciéndose pasar por un simple plebeyo llamado Mainet, Carlomagno fue en busca de la hermosa princesa, llamada Galiana, que vivía en un palacio junto a la orilla del Tajo. Fue en los jardines del palacio cuando ambos se vieron por primera vez, e inmediatamente cayeron bajo el hechizo del amor. Pero Galiana estaba comprometida con el gobernador de Guadalajara, un hombre al que no amaba. De esta manera, ambos pretendientes se enfrentaron en un torneo a muerte, del que solo Carlomagno salió con vida. Habiendo ganado el torneo, y la mano de la princesa, el joven príncipe francés y la princesa musulmana se casaron, y más tarde se convirtieron en rey y reina del Imperio Carolingio.
Un palacio para todas las ocasiones
Maravillosamente restaurado a mediados del siglo XX gracias al laborioso trabajo del arquitecto Fernando Chueca Goitia y la ayuda de varios historiadores, el Palacio de Galiana se compone de una planta rectangular dividida en nueve salas abovedadas, un patio rehundido con un bonito estanque y unos esplendidos jardines.
127864974
Además de la visita -que recorre el interior del palacio y sus jardines, e incluye una audioguía móvil con la que descubrir la historia, evolución y restauración del palacio-, en la actualidad el palacio acoge todo tipo de celebraciones y eventos, desde fiestas y bodas hasta presentaciones. Tal es la magnificencia de este palacio que ha aparecido en diversas producciones cinematográficas y televisivas, entre las que destacan la producción de Netflix “Kaos” y la serie de Movistar+ “La Unidad”.
Síguele la pista
Lo último