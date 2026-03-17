El palacio más desconocido de España es de estilo mudéjar: se esconde en el corazón de España, es del siglo XI e inspiró la leyenda medieval de Carlomagno

Junto con los cristianos y los judíos, los musulmanes fueron la tercera de las culturas que durante siglos habitó la que en su día fuera la sede de la corte de Carlos I. Además de alguna de las puertas abiertas en la muralla y varias de las iglesias y ermitas que hay repartidas por la ciudad, una prueba clara de la presencia de los musulmanes en Toledo es el espectacular palacio de estilo mudéjar que se ubica en las afueras de la ciudad, junto a la orilla del río Tajo; un antiguo palacio de recreo el cual fue declarado Bien de Interés Cultural en 1931.