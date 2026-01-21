Este palacio de Madrid tiene más habitaciones que el Buckingham y Versalles juntos: de estilo barroco italiano, tiene galerías y túneles históricos bajo tierra y frescos únicos en el mundo

España está llena de construcciones increíbles que, con los años, se han terminado convirtiendo en monumentos emblemáticos. Madrid es el claro ejemplo de ello, ya que cuenta con lugares como la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles o el Templo de Debod. Aparte de estos sitios, hay uno que también es muy especial. Se trata de un palacio del siglo XVIII que se encuentra en pleno corazón de la ciudad.