Este palacio de Madrid tiene más habitaciones que el Buckingham y Versalles juntos: de estilo barroco italiano, tiene galerías y túneles históricos bajo tierra y frescos únicos en el mundo
Es uno de los palacios más grandes del mundo y lo puedes visitar gratis.
España está llena de construcciones increíbles que, con los años, se han terminado convirtiendo en monumentos emblemáticos. Madrid es el claro ejemplo de ello, ya que cuenta con lugares como la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles o el Templo de Debod. Aparte de estos sitios, hay uno que también es muy especial. Se trata de un palacio del siglo XVIII que se encuentra en pleno corazón de la ciudad.
Esta construcción posee un estilo barroco inspirado por la rama francesa e italiana del mismo gracias a Bernini, quien fue un arquitecto, escultor y pintor napolitano que participó en la concepción de este palacio, que cuenta con más de 3.400 habitaciones y es uno de los más grandes del mundo, superando a otros como el Buckingham o Versalles. ¿Sabes de cuál estamos hablando?
Un monumento imponente
Como posiblemente has imaginado, nos referimos Palacio Real de Madrid, una de las construcciones históricas más impresionantes de España que fue residencia de varios reyes del país durante más de 100 años. Aunque sigue estando reconocido como residencia real pese a que los Reyes de España viven en el Palacio de la Zarzuela, sigue en funcionamiento como sede para actos oficiales como ceremonias de Estado o recepciones diplomáticas, entre otras.
Aparte de sus más de 3.400 habitaciones, el palacio posee más de 135.000 metros cuadrados divididos en increíbles estancias como el cuarto del rey Carlos III, el Salón del Trono y la Cámara llamada de Gasparini, la Real Armería o los aposentos de Carlos IV y María Luisa. Además, adyacente a él se encuentran los Jardines del Campo del Moro, caracterizados por una inmensa elegancia.
Muchas áreas del palacio cuentan con frescos únicos en sus salas que le dan un encanto único. Algunos de ellos pertenecen a artistas italianos como Giambattista Tiepolo, Corrado Giaquinto y Anton Raphael Mengs, los cuales han conseguido darle al palacio una belleza inigualable.
Un palacio subterráneo
Aparte de unas salas y jardines preciosos, el Palacio Real de Madrid cuenta con un secreto: sus túneles y galerías subterráneas. No se sabe el número exacto que hay, pero se conocen algunos como el Túnel de Bonaparte, el cual está construido bajo el río Manzanares, o el Pasadizo de la Encarnación, que partía de las cocinas del palacio y conectaba con otras áreas de él.
Un lugar abierto al público
Por suerte, el Palacio Real se puede visitar, siendo así una de las pocas residencias oficiales de Jefes de Estado abiertas al público. Si te decides por hacerlo un día cualquiera, la tarifa básica te costará 18 euros. Sin embargo, es gratuito de lunes a jueves de 16:00 a 18:00 entre octubre y marzo, y de 17:00 a 19:00 entre abril y septiembre. No hay excusa, por lo que no puedes perderte el Palacio Real de Madrid.
