El palacio español que guarda una de las colecciones privadas más importantes del mundo: custodia documentos de valor incalculable y lo llaman "el hermano pequeño del Palacio Real"
En pleno centro de Madrid se levanta el Palacio de Liria, residencia histórica de la Casa de Alba y uno de los edificios que conserva una de las colecciones privadas de arte y documentos más importantes de Europa.
Entre los grandes museos y monumentos del centro de Madrid hay un edificio que durante siglos permaneció prácticamente oculto para el público y hoy pasa desapercibido para muchos que pasan por delante que no saben qué hay en su interior.
Tras los jardines y la fachada neoclásica del Palacio de Liria se conserva una de las colecciones privadas de arte y documentos históricos más valiosos reunidos por una familia nobiliaria europea, la Casa de Alba, una de las casas aristocráticas más influyentes de la historia de España.
El palacio se encuentra muy cerca de la plaza de España y de algunos de los edificios más conocidos de la capital. Por su tamaño, su distribución interior y la riqueza artística que guarda, durante mucho tiempo se ha descrito como una especie de “hermano pequeño” del Palacio Real de Madrid, aunque en realidad sigue siendo una residencia privada vinculada a esta familia.
Un palacio aristocrático del siglo XVIII con una gran colección privada
El Palacio de Liria comenzó a construirse en 1767 por encargo de Jacobo Fitz-James Stuart y Colón de Portugal, miembro de la Casa de Alba. El proyecto fue diseñado por el arquitecto francés Louis Guilbert y finalizado por Ventura Rodríguez, uno de los grandes arquitectos del periodo ilustrado en España.
Uno de los grandes valores del Palacio de Liria es el conjunto artístico que conserva. La colección de la Casa de Alba incluye obras de artistas como Goya, Velázquez, Rubens, Tiziano o El Greco, además de esculturas, tapices históricos y muebles de distintas épocas.
A este patrimonio artístico se suma un archivo documental considerado uno de los más importantes en manos privadas en Europa, que incluye cartas y manuscritos vinculados a figuras históricas como Cristóbal Colón o Miguel de Cervantes, además de miles de documentos relacionados con la historia de la nobleza española.
Un palacio destruido en la Guerra Civil y reconstruido después
El edificio original sufrió graves daños durante la Guerra Civil. En noviembre de 1936, el palacio fue bombardeado y un incendio destruyó gran parte del interior, incluyendo muebles, decoraciones y obras de arte.
Afortunadamente, una parte importante de la colección había sido trasladada previamente a lugares seguros, lo que permitió salvar numerosas piezas, y tras la guerra el edificio fue restaurado respetando la estructura original.
Qué puede ver el visitante hoy en el Palacio de Liria
Durante generaciones, el palacio fue una de las principales residencias madrileñas de la Casa de Alba y escenario de recepciones y encuentros sociales de la aristocracia.
Pese a que durante siglos fue una residencia completamente privada, en 2019 comenzó a abrirse al público mediante visitas que permiten recorrer varias salas históricas donde se exponen pinturas, tapices y mobiliario que muestran cómo vivía la aristocracia española en distintos momentos de la historia. También se visitan algunas de las galerías donde se presentan obras de arte pertenecientes a la colección de la Casa de Alba.
Si quieres visitarlo por tu cuenta, la entrada cuesta 20 euros, casi el doble si optas por la visita guiada. Cada lunes tienen un pase especial gratuito cuya entrada puede adquirirse con una semana de antelación. Pero hay que estar atento, ¡que vuelan!
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