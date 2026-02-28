El Bien de Interés Cultural más desconocido de España es un palacio escondido en Madrid: de estilo mudéjar y una decoración que juega con las vidrieras
El Palacete Laredo, declarado Bien de Interés Cultural, destaca por su estética neomudéjar y su interior lleno de color.
En una ciudad tan asociada a la universidad y a la figura de Cervantes como Alcalá de Henares, cuesta imaginar que uno de sus edificios más singulares no esté en pleno casco histórico. Sin embargo, algo apartado de las rutas habituales aparece el Palacete Laredo, una construcción que llama la atención al viajero por su estética y por la historia que arrastra desde finales del siglo XIX.
No es el monumento más fotografiado de la localidad ni el que suele encabezar las guías de viajes, pero su declaración como Bien de Interés Cultural confirma la importancia de este palacio de inspiración mudéjar.
Un palacete neomudéjar nacido del capricho artístico
El Palacete Laredo fue mandado construir por Manuel José de Laredo y Ordoño a finales del siglo XIX, en torno a 1880-1884. Pintor, restaurador y hombre vinculado al mundo del arte y la arqueología, Laredo, quien llegó a ser alcalde de la ciudad, concibió este edificio como residencia y, al mismo tiempo, como lugar donde poder lucir su creatividad.
El resultado es una obra con una fuerte presencia neomudéjar, aunque no tiene un único estilo. En su fachada podrás observar el ladrillo visto, los arcos de herradura y los elementos decorativos inspirados en el pasado islámico peninsular; una mezcla de referencias que destaca aún más en el interior, donde cada estancia tiene un carácter distinto.
Con el paso del tiempo, el palacete dejó de ser vivienda privada y hoy está declarado Bien de Interés Cultural. Actualmente, acoge el Museo Cisneriano y depende de la Universidad de Alcalá.
Una de las claves del palacete está en el uso de las vidrieras. Además de cumplir una función decorativa, filtran la luz y tiñen las estancias de colores que cambian a lo largo del día.
El edificio no es especialmente grande si se compara con otros palacios históricos, pero está lleno de detalles y en un lugar como Alcalá, tan marcado por la arquitectura universitaria y religiosa, este palacio ofrece un estilo mucho más romántico que reinterpreta el pasado desde la visión del siglo XIX.
Una visita diferente en Alcalá de Henares
Quien llegue a Alcalá buscando únicamente los escenarios vinculados a Cervantes puede pasar por alto este edificio, pero incluirlo en el recorrido permite entender mejor la evolución artística de la ciudad.
Tras recorrer la calle Mayor, visitar el Colegio Mayor de San Ildefonso o pasear por la plaza de Cervantes, acercarse a este edificio supone una experiencia menos transitada, ya que se encuentra algo apartado del núcleo más turístico.
Lamentablemente, en la actualidad solo se puede disfrutar desde el exterior, ya que el Palacio Laredo se encuentra cerrado temporalmente al público y, según explican a Viajar desde el servicio de visitas guiadas de la Universidad de Alcalá, no se sabe cuándo reabrirá o si llegará a hacerlo.
Síguele la pista
Lo último