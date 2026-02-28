El Bien de Interés Cultural más desconocido de España es un palacio escondido en Madrid: de estilo mudéjar y una decoración que juega con las vidrieras

En una ciudad tan asociada a la universidad y a la figura de Cervantes como Alcalá de Henares, cuesta imaginar que uno de sus edificios más singulares no esté en pleno casco histórico. Sin embargo, algo apartado de las rutas habituales aparece el Palacete Laredo, una construcción que llama la atención al viajero por su estética y por la historia que arrastra desde finales del siglo XIX.