El palacio más impresionante de España tiene más de 8.000 metros cuadrados de frescos: una joya de La Mancha que te transporta a la época dorada de Italia

Pero lo que más llama la atención del palacio es su decoración interior llena de frescos manieristas. Las paredes y techos de escaleras, salones y galerías están cubiertos por un amplio conjunto de pinturas murales que suman más de 8.000 metros cuadrados y están firmados por artistas italianos como Giovanni Battista Peroli, Esteban Peroli y César de Bellis. Al entrar, encontrarás historias mitológicas, alegorías, referencias clásicas y composiciones relacionadas con la trayectoria naval del propio Bazán. Qué mejor manera de reforzar su imagen pública como figura clave en la expansión naval española de la época. Bazán, que fue uno de los responsables de la organización de la Armada en la segunda mitad del siglo XVI, falleció antes de la salida de la llamada “Armada Invencible”.