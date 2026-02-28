El palacio más impresionante de España tiene más de 8.000 metros cuadrados de frescos: una joya de La Mancha que te transporta a la época dorada de Italia
Mandado construir por el marqués Álvaro de Bazán, este edificio renacentista conserva más de 8.000 metros cuadrados de pintura mural y hoy es sede del Archivo General de la Marina.
Quien llega a Viso del Marqués no espera encontrarse uno de los grandes palacios renacentistas del país: el Palacio del Marqués de Santa Cruz.
Desde el exterior, el edificio mantiene una apariencia sobria, propia del siglo XVI. El impacto llega al entrar, cuando te ves rodeado de techos y paredes completamente cubiertos por frescos que se extienden a lo largo de escaleras, galerías y salones. La superficie decorada supera los 8.000 metros cuadrados.
Un viaje al Renacimiento italiano sin salir de Castilla-La Mancha
El palacio fue promovido por Álvaro de Bazán, I marqués de Santa Cruz, caballero de la Orden de Santiago y uno de los principales mandos navales de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Felipe II. La construcción comenzó hacia 1564 y se prolongó durante dos décadas. Y, como dice un dicho popular, El marqués de Santa Cruz hizo un palacio en el Viso, porque pudo y porque quiso.
En lugar de levantar una residencia fortificada (verás que no cuenta con torres ni elementos propios de una fortaleza), optó por un modelo inspirado en los palacios italianos que conoció durante sus campañas navales en el Mediterráneo.
El edificio se organiza en torno a un patio central porticado. Las columnas clásicas, las galerías abiertas y la simetría del conjunto recuerdan más a Génova que a la arquitectura tradicional castellana del siglo XVI. El diseño se atribuye a Giovanni Battista Castello, conocido como “Il Bergamasco”.
Pero lo que más llama la atención del palacio es su decoración interior llena de frescos manieristas. Las paredes y techos de escaleras, salones y galerías están cubiertos por un amplio conjunto de pinturas murales que suman más de 8.000 metros cuadrados y están firmados por artistas italianos como Giovanni Battista Peroli, Esteban Peroli y César de Bellis. Al entrar, encontrarás historias mitológicas, alegorías, referencias clásicas y composiciones relacionadas con la trayectoria naval del propio Bazán. Qué mejor manera de reforzar su imagen pública como figura clave en la expansión naval española de la época. Bazán, que fue uno de los responsables de la organización de la Armada en la segunda mitad del siglo XVI, falleció antes de la salida de la llamada “Armada Invencible”.
Qué puedes ver en la visita
El Palacio del Marqués de Santa Cruz, en la comarca de Sierra Morena, se encuentra a unos 70 kilómetros de Ciudad Real y puede formar parte de una ruta por el sur de Castilla-La Mancha.
Si incluyes una visita en tu viaje (todas las visitas son guiadas y la entrada tiene un precio de 3 euros), podrás recorrer el patio principal, la escalera monumental y varias salas decoradas que te mantendrán con la vista constantemente levantada para apreciar todos los detalles y referencias.
Además de su importancia arquitectónica y artística, desde 1948 el palacio alberga el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán, en la actualidad dependiente de la Fundación Museo Naval, donde se conservan fondos documentales clave para la historia naval española.
