El palacio más impresionante de España se conoce como "la joya del Renacimiento": está en un pueblo de 700 habitantes de Granada, está hecho de mármol y sorprende por su interior italiano

La construcción comenzó en torno a 1509 por iniciativa de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (quien solo lo habitaría durante ocho años). Su objetivo no era levantar una fortaleza convencional, sino una residencia acorde con los nuevos modelos que ya se estaban desarrollando en Italia. Para ello, se recurrió a maestros italianos, algo todavía poco frecuente en la península en ese momento. Por ello, esta contrucción fue de las pioneras en la introducción del estilo renacentista en la arquitectura civil española.