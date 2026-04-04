El palacio más impresionante de España se conoce como "la joya del Renacimiento": está en un pueblo de 700 habitantes de Granada, está hecho de mármol y sorprende por su interior italiano
Ubicado en un pequeño municipio de Granada, el edificio destaca por su patio de mármol y su carácter pionero en la arquitectura renacentista.
En un municipio pequeño de la provincia de Granada, un castillo rompe con lo que se espera de este tipo de construcciones. El de La Calahorra combina elementos defensivos con un interior claramente renacentista que uno no puede imaginar desde fuera.
Su apariencia defensiva, con muros sólidos y torres en las esquinas, le hace asemejarse más a una fortaleza que a un palacio. Sin embargo, al cruzar la entrada, aparecen columnas de mármol de Carrara, galerías abiertas y un patio central que responde a modelos italianos del Renacimiento.
La explicación detrás de este contraste es que el edificio se levantó a comienzos del siglo XVI, en un momento de transición entre la arquitectura militar y las nuevas formas palaciegas que llegaban desde Italia. Y este es un claro ejemplo de ello.
Un castillo renacentista en un entorno inesperado
El municipio de La Calahorra cuenta con una población que ronda los 700 habitantes, lo que hace aún más sorprendente que cuente con una construcción tan singular.
El castillo se levanta sobre un cerro que domina el entorno de la comarca del Marquesado del Zenete (título que Isabel la Catolica concedió al Cid), con vistas totalmente abiertas hacia Sierra Nevada. No hace falta conocer su historia para notar que la ubicación responde a una lógica clara: control del territorio y plena visibilidad de las tierras.
Una residencia nobiliaria con influencias italianas
La construcción comenzó en torno a 1509 por iniciativa de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza (quien solo lo habitaría durante ocho años). Su objetivo no era levantar una fortaleza convencional, sino una residencia acorde con los nuevos modelos que ya se estaban desarrollando en Italia. Para ello, se recurrió a maestros italianos, algo todavía poco frecuente en la península en ese momento. Por ello, esta contrucción fue de las pioneras en la introducción del estilo renacentista en la arquitectura civil española.
El patio central está construido en mármol y distribuido en dos niveles, con galerías porticadas. Parte del material procede de Italia con la intención de reproducir modelos renacentistas con cierta fidelidad. Aunque el interior sigue un modelo palaciego, el exterior conserva elementos propios de una fortaleza, ya que por entonces seguía existiendo la necesidad de estructuras defensivas, pero comenzaban a aparecer nuevas formas de demostrar poder.
A diferencia de otros monumentos, el acceso al interior del castillo ha estado restringido durante mucho tiempo, pero en abril de 2025 pasó a ser propiedad de la Diputación de Granada, quien lo abrió al público cinco meses más tarde. Las visitas guiadas de 40 minutos suelen realizarse en horarios concretos y, en muchos casos, con reserva previa.
Si no tienes la oportunidad de entrar, ten por seguro que el exterior sigue siendo impresionante y forma parte, no solo del paisaje del municipio, sino también de numerosas películas como Doctor Zhivago o de la serie La casa del dragón, precuela de Juego de Tronos.
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