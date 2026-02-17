El palacio más impresionante de España es una de las pocas obras de Gaudí fuera de Cataluña: tiene más de 100 años y es un completo desconocido

Siluetas puntiagudas que se elevan como si buscaran tocar las nubes, muros de piedra clara que cambian de tonalidad según la hora del día y ventanas que parecen más propias de una leyenda medieval que de una ciudad castellana: este es uno de los palacios más impresionantes y bonitos de la Península Ibérica... Como no, con el sello personal de Gaudí, pero nada que ver con Barcelona, por muy sorprendente que parezca. Este monumento icónico se sitúa en León, concretamente en la provincia de Astorga.