El palacio más impresionante de España es una de las pocas obras de Gaudí fuera de Cataluña: tiene más de 100 años y es un completo desconocido
Son numerosas las obras de Gaudí en España, pero única solo es este palacio centenario que se esconde en León y que muy pocos conocen.
Siluetas puntiagudas que se elevan como si buscaran tocar las nubes, muros de piedra clara que cambian de tonalidad según la hora del día y ventanas que parecen más propias de una leyenda medieval que de una ciudad castellana: este es uno de los palacios más impresionantes y bonitos de la Península Ibérica... Como no, con el sello personal de Gaudí, pero nada que ver con Barcelona, por muy sorprendente que parezca. Este monumento icónico se sitúa en León, concretamente en la provincia de Astorga.
Las torres cilíndricas, los arcos neogóticos y la simetría rotunda solo podrían corresponder a una mente creativa obsesionada con la geometría y el simbolismo como es la de Antonio Gaudí. Este edificio es el Palacio Episcopal de Astorga, una de las obras más singulares del arquitecto. Construido a finales del siglo XIX y concluido a comienzos del XX, el palacio supera ya el siglo de historia y continúa sorprendiendo como el primer día a sus viajeros.
¡Pero no es lo únicio! Astorga conserva tramos de muralla romana y huellas de la Vía de la Plata, recordatorio de su papel estratégico en la Antigüedad. En la Plaza Mayor, el ayuntamiento del siglo XVII guarda su reloj con autómatas maragatos, pequeña teatralidad cotidiana de la localidad. Sin duda, es un reencuentro con la historia y la cultura de otra época.
El palacio más singular de Gaudí que no se encuentra en Barcelona
El encargo llegó a finales del siglo XIX, tras el incendio que destruyó el antiguo palacio episcopal. Gaudí aceptó el desafío y proyectó un edificio de piedra clara, con torres afiladas y ventanales ojivales que recuerdan a una fortaleza medieval reinterpretada desde la sensibilidad del modernismo. Paradójicamente, el arquitecto nunca vio concluida la obra. Las tensiones con la diócesis lo llevaron a abandonar el proyecto antes de su finalización.
Aun así, su huella es inequívoca desde el exterior. El interior, mientras tanto, fue terminado por otros técnicos, por lo que resulta más contenido, aunque conserva elementos notables como la escalinata principal o las vidrieras de la capilla que se expanden hasta en cuatro plantas: en el sótano se encuentra el Museo Lapidario que se fundó en 1912, la planta baja sirve de distribuidor, la primera planta está totalmente dedicada a Gaudí y en la segunda planta se reserva el espacio a exposiciones temporales, congresos o eventos distintos.
El Museo de los Caminos, un palacio reinventado a día de hoy
Hoy el edificio alberga el Museo de los Caminos, dedicado al fenómeno jacobeo (hace referencia a todo lo relacionado con el apóstol Santiago), y es que Astorga es etapa histórica del Camino de Santiago y cruce de rutas milenarias. Asimismo, desde las torres del palacio, la vista se desplaza hacia la vecina Catedral de Santa María de Astorga.
Las entradas para admirar el esplendor de este edificio están disponibles en la página web oficial desde 9 euros (la visita general). También se puede acceder con un guía que te acompaña durante una hora por tan solo 12 euros.
