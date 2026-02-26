El increíble palacio de Guadalajara que está forrado con papel pintado chino hecho a mano: tiene mobiliario inspirado en Versalles con exotismo oriental y un salón de té

La transición de la Edad Media a la modernidad vino marcada por el surgimiento del Renacimiento, un movimiento tanto cultural como artístico surgido en la Italia del siglo XIV y que se caracterizaba por un restablecido interés en la ciencia, la filosofía y las artes de la antigüedad clásica. A diferencia del resto de Europa, cuando llegó a España en el siglo XV, el Renacimiento español se entrelazó y adaptó a las tradiciones y estilos locales, fusionándose con los elementos góticos y mudéjares que ya existían para dar lugar a una expresión artística única.