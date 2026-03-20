Ni Buckingham, ni Versalles: el Palacio Real más grande de Europa occidental está en España, es de estilo barroco y neoclásico y tiene la mejor Armería Real del mundo
Tiene más de 3.400 habitaciones y 135.000 metros cuadrados que, si sigues nuestro consejo, podrás recorrer gratis.
Desde siempre, los palacios han sido sinónimo de elegancia y lujo. Algunos como el de Versalles en Francia, el de Schönbrunn en Viena o el de Neuschwanstein en Alemania son claros ejemplos de la majestuosidad de la arquitectura europea. No obstante, no hace falta salir del país para conocer uno igual de impresionante.
Si bien España cuenta con algunos preciosos, nuestra recomendación de hoy va más allá: es el más grande de Europa occidental. Aparte de tener más de 3.400 habitaciones y una superficie de más de 135.000 metros cuadrados, está diseñado en un estilo barroco impresionante inspirado por la rama francesa e italiana.
Un palacio de ensueño
Hablamos del Palacio Real de Madrid, situado en la capital española. Es una de las construcciones históricas más importantes del país y, durante más de un siglo tenía la función de residencia real. Actualmente sigue reconocido como ello, pero ya no es el hogar de ningún monarca. Hoy en día se utiliza como sede para diferentes actos oficiales.
Se caracteriza por tener un estilo barroco influenciado por las corrientes francesas a italianas, fusionando la seriedad del primero con la monumentalidad del segundo. Aunque sea principalmente de este estilo, la sobriedad y orden de su diseño muestran pequeños anticipos de lo que sería más tarde conocido como estilo neoclásico, sirviendo así como transición entre ambos estilos.
El más grande de Europa
Es el más grande de Europa occidental, y sus más de 3.400 habitaciones y 135.000 metros cuadrados se dividen en varias estancias como el cuarto del rey Carlos III, el Salón del Trono y la Cámara llamada de Gasparini, los aposentos de Carlos IV y María Luisa o la Real Armería, considerada una de las más importantes del mundo y la mejor de Europa junto a la Imperial de Viena.
Fue ordenada por Alfonso XII, pero Felipe II fue clave para su mantenimiento, pues ordenó que no pudiera ser vendida tras su muerte vinculándola así a su legado. Cuenta con una colección de armas y armaduras impresionante, abarcando incluso todo el siglo XVI, una época en la que la corona española tenía el máximo poder en Europa.
Un secreto subterráneo
Aparte de salas impresionantes llenas de arte e historia, el palacio cuenta con un secreto subterráneo: sus túneles. Todavía no se sabe cuántos tiene exactamente, pero sí que se han descubierto algunos como el Túnel de Bonaparte, construido bajo el río Manzanares, y el Pasadizo de la Encarnación, que conectaba las cocinas del palacio con varias áreas.
Con entrada gratuita
Si quieres conocer el Palacio Real de Madrid pero no quieres gastar los 18 euros que cuesta su entrada, apunta este consejo. De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 entre octubre y marzo, y de 17:00 a 19:00 entre abril y septiembre se puede visitar de forma gratuita, por lo que intenta organizar tu día para que no tengas que pagar ni un céntimo. Es uno de los palacios más impresionantes del mundo, por lo que recorrerlo merece totalmente la pena.
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