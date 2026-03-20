Ni Buckingham, ni Versalles: el Palacio Real más grande de Europa occidental está en España, es de estilo barroco y neoclásico y tiene la mejor Armería Real del mundo

Si quieres conocer el Palacio Real de Madrid pero no quieres gastar los 18 euros que cuesta su entrada, apunta este consejo. De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 entre octubre y marzo, y de 17:00 a 19:00 entre abril y septiembre se puede visitar de forma gratuita, por lo que intenta organizar tu día para que no tengas que pagar ni un céntimo. Es uno de los palacios más impresionantes del mundo, por lo que recorrerlo merece totalmente la pena.