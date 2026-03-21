El “gigante incompleto” del Renacimiento español está en Soria: tiene una fachada de casi 100 metros de largo, una galería jónica y fue el rival arquitectónico del Escorial
Este palacio del siglo XVI refleja la ambición de la nobleza castellana en plena época del Renacimiento y destaca por su tamaño y por una galería poco habitual en la arquitectura civil española.
En el siglo XVI, una familia noble quiso levantar en Soria uno de los palacios más ambiciosos de su tiempo. El resultado fue el Palacio de los Condes de Gómara, un edificio monumental que nunca llegó a completarse y que hoy sigue siendo uno de los más singulares del Renacimiento civil en España.
Su construcción comenzó en la segunda mitad del siglo XVI (terminó en 1592 según la inscripción de la fachada) por encargo de la familia Ríos y Salcedo, una de las más influyentes de la ciudad que llegaría a obtener el Condado de Gómara en 1692 por Carlos II. Su objetivo era levantar una residencia que reflejara su poder económico y su posición social en un momento en el que Soria aún mantenía cierto peso dentro de Castilla.
Para entender el tamaño del proyecto hay que situarse en el momento en el que se construyó. Bajo el reinado de Felipe II, se desarrollaron algunas de las obras más ambiciosas del Renacimiento español, entre ellas el Monasterio de El Escorial. En ese contexto, muchas familias nobles promovieron construcciones que buscaban reflejar su poder, como en este caso.
Un proyecto ambicioso que nunca se terminó
El palacio destaca sobre todo por su fachada principal, que se extiende a lo largo de casi 100 metros, una dimensión muy poco habitual para un edificio civil de la época. Lo que sí es típico de este este tipo de arquitectura es esa sobriedad y sensación de orden que culmina en una torre en uno de los extremos rompiendo esa horizontalidad casi infinita.
Lo más curioso de este edificio es que, a pesar de su monumentalidad, el edificio quedó inacabado. Algunas partes del proyecto original no llegaron a ejecutarse, de ahí que algunas partes del edificio resulten irregulares. Esa peculiaridad es la que ha llevado a que se le conozca como uno de los grandes “proyectos incompletos” del Renacimiento español.
La galería renacentista: el elemento más llamativo
Uno de los elementos más reconocibles del Palacio de los Condes de Gómara es su galería superior. Se trata de una logia abierta con columnas toscanas de capitel de orden jónico, que recorre buena parte de la fachada y que aporta ligereza a un conjunto que, por lo demás, resulta bastante sobrio.
Este tipo de galerías eran habituales en la arquitectura renacentista, pero pocas alcanzan la escala de la que se conserva en este edificio. En su interior lo más importante es el patio con galerías de arcos de medio punto de columnas de la misma orden que tienen escudos en sus enjutas.
Qué ver hoy y por qué merece la pena acercarse
Hoy, el Palacio de los Conde de Gómara alberga la sede de la Audiencia Provincial, por lo que el acceso al interior está limitado. Aun así, basta con verlo desde fuera para entender su tamaño.
Si es tu primera vez recorriendo Soria, no pases por alto la oportunidad de acercarte. El palacio es una parada interesante porque rompe con la imagen más habitual de la ciudad, asociada sobre todo al románico. Seguro que te sorprende.
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