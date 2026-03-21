El “gigante incompleto” del Renacimiento español está en Soria: tiene una fachada de casi 100 metros de largo, una galería jónica y fue el rival arquitectónico del Escorial

Su construcción comenzó en la segunda mitad del siglo XVI (terminó en 1592 según la inscripción de la fachada) por encargo de la familia Ríos y Salcedo, una de las más influyentes de la ciudad que llegaría a obtener el Condado de Gómara en 1692 por Carlos II. Su objetivo era levantar una residencia que reflejara su poder económico y su posición social en un momento en el que Soria aún mantenía cierto peso dentro de Castilla.