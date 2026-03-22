El palacio genovés de La Mancha que tiene 8.000 metros cuadrados de frescos, es del siglo XVI y fue diseñado por “Il Bergamasco”

Los frescos, de estilo manierista, fueron realizados por artistas italianos como Giovanni Battista Peroli, Esteban Peroli y César de Bellis. En ellos aparecen escenas mitológicas, alegorías, referencias clásicas y composiciones vinculadas a la trayectoria naval del propio Bazán, lo que refuerza su imagen como figura destacada en la expansión naval de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI. De hecho, Álvaro de Bazán fue uno de los responsables de la organización de la Armada en esa época, aunque falleció antes de la salida de la conocida como Armada Invencible.