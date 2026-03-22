El palacio genovés de La Mancha que tiene 8.000 metros cuadrados de frescos, es del siglo XVI y fue diseñado por “Il Bergamasco”
El Palacio del Marqués de Santa Cruz conserva uno de los conjuntos de pintura mural más extensos de España y hoy alberga el Archivo General de la Marina.
Nada hace pensar, al llegar a Viso del Marqués (Ciudad Real), que allí se esconde uno de los grandes conjuntos renacentistas del país. Sin embargo, basta cruzar la puerta del Palacio del Marqués de Santa Cruz para entender que no es un edificio más.
Por fuera, la construcción es sobria, pero el cambio es inmediato en cuanto se entra: paredes, techos, escaleras y galerías aparecen completamente cubiertos por pintura. La superficie decorada supera los 8.000 metros cuadrados, una superficie poco habitual incluso en grandes palacios europeos.
Un palacio inspirado en Italia en plena Castilla-La Mancha
El edificio comenzó a levantarse en 1564 por iniciativa de Álvaro de Bazán, I marqués de Santa Cruz y una de las figuras clave de la marina de la Monarquía Hispánica durante el reinado de Felipe II.
Frente al modelo habitual de la época, el marqués optó por una residencia que no tenía carácter defensivo. No hay torres ni elementos propios de una fortaleza. En su lugar, el diseño sigue modelos italianos que el propio Bazán conoció durante sus campañas en el Mediterráneo.
El resultado es un edificio organizado en torno a un patio central porticado, con galerías abiertas, columnas clásicas y una simetría poco frecuente en la arquitectura castellana del siglo XVI. El proyecto se atribuye a Giovanni Battista Castello, conocido como “Il Bergamasco”.
Más de 8.000 metros cuadrados de pintura mural
El interior del palacio es lo que realmente lo diferencia de cualquier otro. La decoración cubre prácticamente todas las superficies, desde las escaleras hasta los salones principales.
Los frescos, de estilo manierista, fueron realizados por artistas italianos como Giovanni Battista Peroli, Esteban Peroli y César de Bellis. En ellos aparecen escenas mitológicas, alegorías, referencias clásicas y composiciones vinculadas a la trayectoria naval del propio Bazán, lo que refuerza su imagen como figura destacada en la expansión naval de la Monarquía Hispánica en el siglo XVI. De hecho, Álvaro de Bazán fue uno de los responsables de la organización de la Armada en esa época, aunque falleció antes de la salida de la conocida como Armada Invencible.
Un archivo clave para la historia naval
Desde 1948, el Palacio del Marqués de Santa Cruz alberga el Archivo General de la Marina Álvaro de Bazán. En él se conservan documentos fundamentales para el estudio de la historia naval española.
En la actualidad, este archivo depende de la Fundación Museo Naval y constituye uno de los principales centros documentales de este ámbito en España.
El palacio se encuentra a unos 70 kilómetros de Ciudad Real, en una zona que puede integrarse fácilmente en una ruta por el sur de Castilla-La Mancha. La visita es guiada y permite recorrer el patio principal, la escalera monumental y varias salas decoradas. La entrada tiene un coste reducido, en torno a los 3 euros.
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