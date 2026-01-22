El palacio del norte de España considerado uno de los más bonitos del mundo: fue residencia de la familia real y tiene más de 300 ventanas con vistas al mar

En el lado sur de la península de la Magdalena, frente a la playa de los bikinis, se erigen las antiguas Caballerizas Reales, de un característico estilo inglés, y que actualmente han sido reconvertidas en una agradable cafetería con vistas a la bahía de Santander. Por otro lado, en la costa norte de la península se ubica el Parque Marino de la Magdalena, un recinto construido al aire libre en el que viven focas, leones marinos y pingüinos. Junto al parque se puede visitar la exposición al aire libre de “El Hombre y la Mar”, que homenajea las expediciones realizadas entre 1966 y 1992 por el santanderino Vital Alsar Ramírez: tres galeones que utilizó en sus aventuras, un mapa de bronce con algunas de las rutas que realizó, o una bonita sirena de bronce.