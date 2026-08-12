El palacio de "la duquesa roja" es una hospedería donde cualquiera puede dormir: archivo histórico, jardines sobre el Guadalquivir y desayunos de convento
Cada café o estancia aquí ayuda a financiar la restauración y el cuidado de este legado histórico.
El Palacio de “la duquesa roja” o mejor conocido como “El Palacio de los Guzmán” fue la residencia de Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, que si no la conoces, también se le llama “la duquesa roja”, y no precisamente porque era su color favorito, sino por su oposición al franquismo. Hoy, parte de aquella estancia se ha convertido en una hospedería abierta al público, que cuenta con un total de nueve habitaciones y estancias desde 150 euros la noche con desayunos de convento incluidos.
Se encuentra en pleno casco antiguo de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Algo curioso y poco conocido es que, sobre el año 1960, Luisa Isabel decidió acondicionar la tercera planta para poder guardar en ella el Archivo General de la Fundación Casa Medina Sidonia, formado por 6318 legajos y más de 6 millones de documentos. Sin duda, uno de los lugares más destacados de este emblemático lugar y que se convertirá en tus favoritos, es su Jardín Histórico, tratado en 1541 y ocupando un total de 14.850 metros cuadrados. Desde las terrazas del palacio podrás observar sus espectaculares vistas al Guadalquivir y el Doñana, que te dejarán con la boca abierta.
Algo que la mayoría de gente desconoce es que estuvo a punto de venderse, cuando en 1955 murió el Duque XX, existía un acuerdo para vender el edificio, pero su hija, Luisa Isabel Álvarez de Toledo, lo impidió y decidió recuperar el palacio. Más tarde, en 1978, el palacio recibió protección estatal, conservando su mobiliario histórico, bargueños, tapices de la Casa de Montalto y pintura antigua, aparte de numerosas obras de arte.
Más sobre esta joya arquitectónica gaditana
Declarado Monumento Histórico en 1978, su aspecto no es como el de un hotel convencional que te puedas encontrar cuando vas de vacaciones; de hecho, es todo lo contrario. Es un conjunto formado por construcciones de distintas épocas, levantadas sobre un núcleo hispanomusulmán del siglo XII. Una vez dentro, las habitaciones que más llamarán tu atención son, por un lado, el Salón de Columnas o antiguo salón de los Mármoles y, por otro lado, el Salón de Embajadores, decorado con un artesonado en el que aparecen las iniciales del IX duque de Medina Sidonia y de su esposa, Juana Fernández de Córdoba.
En todas sus habitaciones y salones destacan sus techos de madera, artesonados, grandes ventanales, columnas, alfombras, cortinajes y su mobiliario antiguo. Como ya hemos comentado antes, la pintura era muy importante, por eso en cada habitación era imprescindible contar con más de un cuadro pintado por célebres artistas como Luis de Morales, Juan de Roelas, el Caballero de Arpino y Vicente López.
Dormir entre las paredes del palacio guarda además un secreto que pocos viajeros conocen: según los estatutos de la Fundación, los beneficios de la hospedería y la cafetería se destinan íntegramente a la conservación y mantenimiento de su patrimonio cultural. Se prioriza la historia sobre el negocio; además, las estancias del cuerpo histórico del Palacio-Archivo tienen prohibida su conversión en alojamiento.
El Palacio de los Guzmanes: horarios, visita y precios
Si no te quieres perder esta visita, la Fundación organiza visitas guiadas todos los miércoles, viernes y domingos a las 11:00 y a las 12:00 H.
Su entrada general es de 11 €; los menores de 14 años y los huéspedes de la hospedería tienen entrada gratuita. Aunque nuestro consejo es comprobar los horarios antes de la visita, ya que podrían cambiar.
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