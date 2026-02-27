El palacio más desconocido de Cantabria es "una rareza absoluta en España": tiene estilo neoclásico, pasado aristocrático y es donde se rodó unas de las películas más taquilleras del cine español
Fue residencia veraniega del rey Alfonso XIII y escenario de uno de los ‘thrillers’ más aclamados dirigido por Alejandro Amenábar.
Lejos del bullicio de la ciudad, con un aura misteriosa, y casi paranormal, se encuentra construido uno de los edificios más escalofriantes del norte. Así es la residencia que se encuentra en un valle verde de Cantabria, rodeado de praderas, que consigue provocar temor a todos aquellos que se atreven nada más que cruzar su verja.
Una mansión elevada que supera las 60 hectáreas y cuyo aspecto respira aristocracia. Pero lo que la hace interesante es su estilo neoclásico como la simetría de su fachada rectangular, sus ventanales por los que observar a quienes se adentran en los jardines o la monumentalidad y sobriedad que se aprecia en ella. Una imagen que describe a la perfección sus orígenes ingleses y a esas casas señoriales en las que destacan los tejados de pronunciadas pendientes o los muros de piedra.
El palacio cántabro que inspiró el cine de terror español y a una actriz oscarizada
Unas características raras de ver en la arquitectura tradicional de la zona y que hace de este un escenario perfecto para leyendas de fantasmas e historias de terror. Esto hizo que el director de cine español Alejandro Amenábar eligiese este palacio para rodar una de sus películas de terror más famosas, ambientada en 1945 y que protagonizó Nicole Kidman, ganadora de un Oscar: ‘Los otros’ (2001).
Hablamos nada más y nada menos que del Palacio de los Hornillos, en Cantabria. Y que puede que ya hayas visto en la gran pantalla si eres seguidor del ‘thriller’. Aunque sus interiores se recrearon en unos estudios en Madrid, su atmósfera exterior corresponde al enclave de Las Fraguas, sobre todo por el aislamiento que lo caracteriza y la densa niebla que lo envuelve.
Una mansión de estilo neoclásico que sirvió como residencia para reyes y duques
A pesar de su gran influencia en el mundo del cine, su historia viene de mucho antes. El palacio se trata de una creación del arquitecto británico Ralph Selden Wornun a finales del siglo XIX, un encargo del duque de Santo Mauro. Además, se convirtió en la residencia en temporada estival del rey Alfonso XIII antes de que se construyera el Palacio de la Magdalena, lo que le hizo consolidar el título de residencia aristocrática.
En la misma finca se encuentra la Casona de las Fraguas, una construcción anterior que pertenece a finales del siglo XVIII, levantada en piedra de mampostería, sillería y vigas de madera. Fue ampliada en 1840, pero permaneció deshabilitada debido a la construcción de la mansión más famosa del cine de terror español. Algo que no se recuperó hasta la rehabilitación de Álvaro Fernández-Villaverde Silva, duque de San Carlos, actual propietario y descendiente del mismo linaje de Rafaela Ortiz Mioño, XII marquesa de Cilleruelo, quien la mandó a construir.
Mientras que en la actualidad la Casona de las Fraguas es un negocio de hostelería que permite banquetes y celebraciones de todo tipo, el Palacio de los Hornillos sigue siendo una propiedad privada del Duque de San Carlos que no permite visitarse libremente, lo que hace aumentar aún más su misteriosidad, si necesidad de decorados, y la convierta en el entorno perfecto para entender algunas historias, reales o ficticias.
