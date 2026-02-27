El palacio más desconocido de Cantabria es "una rareza absoluta en España": tiene estilo neoclásico, pasado aristocrático y es donde se rodó unas de las películas más taquilleras del cine español

Una mansión elevada que supera las 60 hectáreas y cuyo aspecto respira aristocracia. Pero lo que la hace interesante es su estilo neoclásico como la simetría de su fachada rectangular, sus ventanales por los que observar a quienes se adentran en los jardines o la monumentalidad y sobriedad que se aprecia en ella. Una imagen que describe a la perfección sus orígenes ingleses y a esas casas señoriales en las que destacan los tejados de pronunciadas pendientes o los muros de piedra.