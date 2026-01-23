El palacio considerado una de las joyas del Renacimiento español: del siglo XVI, con torres nobiliarias y una fachada pensada para exhibir poder

Como quien se propone un propósito de año nuevo y al final nunca lo cumple, el palacio nunca se terminó tal y como se concibió. El proyecto original era mucho más ambicioso, pero las circunstancias económicas y políticas lo dejaron a medias. Lejos de restarle valor, ese “inacabado” lo convierte en una pieza distinta y singular, de las que a mí me gustan. Y si haces un trabajo de reflexión, está forma de no terminar lo empezado te va a permitir entender cómo se planificaban los grandes palacios del XVI y qué partes se consideraban esenciales para transmitir poder. Lo que vemos hoy es suficiente para comprender la magnitud de la idea inicial. Os recomiendo, por su parte, reservar un Free Tour para que te expliquen bien los detalles del palacio; ¡qué hay para dar y regalar!