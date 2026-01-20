El curioso palacio de Cantabria que se construyó para impresionar a la nobleza europea: neogótico, del siglo XIX y con un Conjunto Artístico único

Aunque la mayoría de palacios y castillos que nos vienen a la mente cuando soñamos con esto pertenecen a mundos de fantasía -como el legendario castillo de Camelot, donde tenía su corte el rey Arturo, o Cair Paravel en Narnia-, aquí en el mundo real hay sitios que nos permiten hacer que estos sueños se hagan un poco realidad. Lugares como Versalles, la Ciudad Prohibida o la Alhambra nos permiten descubrir como era la vida en ellos, cuando todavía estaban habitados por sus señores.