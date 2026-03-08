El palacio más bonito de España fue construido como prueba de amor: de influencias renacentistas, se levantó a principios del siglo XX y hoy acoge bodas

A comienzos del siglo XX, Miguel Larrinaga, un empresario de origen vasco, decidió levantar en Zaragoza una residencia que no se pareciera a ninguna otra de la ciudad como homenaje a su mujer, Asunción Clavero, a quien conoció en una misa en la Basílica del Pilar. El encargo dio lugar al Palacio Larrinaga, un edificio que todavía hoy sorprende por su mezcla de estilos y por la historia personal que hay detrás de su construcción.