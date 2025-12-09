El palacio más bonito de España se puede visitar gratis: es Patrimonio de la Humanidad y lo llaman el "Versalles español"

Además de un interior impresionante, su exterior también mantiene el nivel. Entre sus jardines podemos encontrar el Jardín del Príncipe, el cual fue mandado construir por Carlos IV y es imprescindible de ver. Al llegar a él verás unas puertas de entrada neoclásicas que te adentrarán en un espacio verde de lo más mágico y, si caminas por su embarcadero o por la orilla del río Tajo, te sentirás en un cuento.