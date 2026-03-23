De palacio abandonado a joya del Renacimiento español: una joya jerezana del siglo XVI considerada una reliquia de la arquitectura residencial de Andalucía
Es un tesoro de la arquitectura jerezana del siglo XVI que vuelve a brillar con luz propia.
Andalucía cuenta con un inmenso legado histórico, desde lugares icónicos que están reconocidos por la Unesco a conjuntos monumentales y arquitectónicos que, sin embargo, casi no conoce nadie. Y el lugar del que vamos a hablar hoy pertenece a este segundo grupo.
Se trata de uno de esos tesoros que han pasado desapercibidos para los ojos de casi cualquiera, excepto para los vecinos del municipio en el que se encuentra, una de las ciudades más bonitas de la provincia de Cádiz.
La joya del renacimiento que nadie conoce en Andalucía
Ponemos rumbo a Jerez de la Frontera para descubrir una joya del Renacimiento, una casa palaciega de uso residencial levantada en el siglo XVII y reconocida como una de las más bonitas de Jerez. Quienes la conocen saben que es única, no hay otra igual. Quizá por eso resulta increíble que haya caído en el olvido y abandono hasta prácticamente derrumbarse (casi) del todo.
Estamos en la plaza del Mercado de Jerez de la Frontera, en el centro histórico de la ciudad, y al pasar por ahí resulta imposible no fijarse en esa fachada renacentista, convertida en uno de los mejores ejemplos de la arquitectura residencial de toda Andalucía Occidental.
Se inspira en las Casas Capitulares de Sevilla, y en la fachada se pueden ver diferentes alusiones a la mitología clásica, con motivos ornamentales que hacen referencia a figuras humanas y de animales. Cuatro medallones y un escudo heráldico completan la fachada principal.
Así quiso la familia Riquelme destacarse del resto de familias de la época, con poderío y una casa que estuviera a la altura de su boyante estatus social. Dicen que el patio de la vivienda fue punto de encuentro de la aristocracia jerezana de la época, de mandatarios locales, de mercaderes e incluso autoridades eclesiásticas, los que más poder tenían.
Sin embargo, el destino y la mala fortuna hizo que la economía de la familia fuera a menos, hasta el punto que no pudieron finalizar las obras del palacio. Después vinieron siglos de abandono hasta que los Domecq lo compraron a mediados del siglo XX pasado, convirtiendo parte de las dependencias en caballerizas.
Del abandono al brillo de una nueva era
Desde finales de los años 80, el palacio ha ido cayendo en decadencia hasta prácticamente derrumbarse, convirtiéndose en pasto de las ruinas y total abandono. Por suerte, el departamento de urbanismo del ayuntamiento de Jerez ha puesto en marcha un plan para recuperarlo, y el resultado ya se puede ver en una primera fase de rehabilitación, que permitirá su reapertura al público una vez que todo el proceso se haya concluido.
Por el momento se ha recuperado la fachada principal y la planta baja del edificio, distribuida en seis salas, cuyas obras comenzaron en marzo de 2024. Que vuelva a ser parte de la ciudad y que vecinos y turistas puedan disfrutar de él, parece solo cuestión de tiempo.
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