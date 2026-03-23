De palacio abandonado a joya del Renacimiento español: una joya jerezana del siglo XVI considerada una reliquia de la arquitectura residencial de Andalucía

Ponemos rumbo a Jerez de la Frontera para descubrir una joya del Renacimiento, una casa palaciega de uso residencial levantada en el siglo XVII y reconocida como una de las más bonitas de Jerez. Quienes la conocen saben que es única, no hay otra igual. Quizá por eso resulta increíble que haya caído en el olvido y abandono hasta prácticamente derrumbarse (casi) del todo.