Uno de los paisajes volcánicos mejor conservados y más surrealistas del planeta está en España: campos de lava, cráteres, formaciones volcánicas gigantes y uno de los cielos más limpios del mundo para ver eclipses y estrellas

Aunque el gran protagonista sea el Teide, otra de las formaciones más conocidas son los Roques de García, donde la erosión ha ido modelando la roca volcánica hasta generar siluetas que ya son reconocibles para todo aquel que haya visto imágenes del parque antes. Lo espectacular de este parque es que en pocos kilómetros se pasa de superficies negras recientes a zonas más claras y erosionadas. Mires donde mires la estampa es diferente y podrías pensar que estás en diferentes sitios si no fuese porque el Teide siempre esté presente.