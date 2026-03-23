Los paisajes de Cataluña que inspiraron a algunos de sus grandes escritores: de la Barcelona de Rodoreda al Empordà de Josep Pla y los Pirineos literarios

A esta tradición se suma también Carlos Ruiz Zafón, cuya novela La sombra del viento convirtió la Barcelona modernista en un universo literario de proyección internacional. Librerías antiguas, palacetes del Eixample y callejones del casco antiguo componen una ciudad misteriosa y evocadora que ha seducido a millones de lectores, mientras que las novelas de Juan Marsé trasladan al lector a la Barcelona de posguerra en barrios como el Carmel. También Josep Maria de Sagarra retrató con ironía la alta sociedad barcelonesa en su célebre novela Vida privada, publicada en 1932.