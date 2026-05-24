Parece Islandia, pero está en España: el paisaje volcánico más surrealista de Canarias tiene viñedos cultivados sobre ceniza negra y forma parte de una isla declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO
Este lugar conserva uno de los paisajes agrícolas más singulares de Europa, con viñedos excavados sobre lapilli volcánico y kilómetros de terreno cubierto por lava y ceniza negra.
En algunas zonas de La Geria te va a costar recordar que sigues en España. El paisaje, extraño incluso para quienes ya conocen otras zonas volcánicas de Canarias, está cubierto por ceniza volcánica negra, con carreteras que atraviesan antiguas coladas y cientos de viñas plantadas en hoyos circulares que forman una imagen completamente distinta a la de cualquier otra zona vinícola europea.
Esta parte de Lanzarote nació tras las grandes erupciones volcánicas del siglo XVIII y hoy se ha convertido en uno de los lugares más reconocibles de Canarias gracias a esta mezcla tan poco habitual de naturaleza extrema y agricultura tradicional.
Un territorio transformado por las erupciones del siglo XVIII
El aspecto actual de La Geria está directamente relacionado con las erupciones del Timafaya que afectaron a Lanzarote entre 1730 y 1736. Durante esos seis años, una serie de erupciones alteró completamente buena parte de la isla y pueblos enteros quedaron sepultados. Con ello, enormes superficies agrícolas desaparecieron bajo la lava y el paisaje cambió para siempre en distintas zonas del centro y oeste de Lanzarote.
Buena parte de La Geria quedó cubierta por una gruesa capa de lapilli volcánico (conocido localmente como picón o rofe) formada por pequeños fragmentos negros expulsados durante las erupciones.
Y, ante la adversidad, los agricultores descubrieron además algo fundamental en este territorio con muy pocas lluvias y fuerte exposición al viento: esa ceniza volcánica ayudaba a conservar la humedad del suelo durante más tiempo y protegía los cultivos de la evaporación.
A partir de ahí comenzó a desarrollarse un sistema agrícola completamente adaptado al nuevo paisaje volcánico. Los campesinos excavaron hoyos en el picón hasta alcanzar la tierra fértil inferior y plantaron las viñas en el interior de esos agujeros. Después levantaron pequeños muros semicirculares de piedra volcánica para proteger las plantas del viento atlántico y el resultado son estas formas tan singulares que ves hoy y que no vas a encontrar en otro lado.
La variedad predominante es la malvasía volcánica, muy ligada históricamente a Lanzarote y utilizada para elaborar algunos de los vinos más conocidos de Canarias. Muchas bodegas de la zona siguen trabajando además con sistemas bastante tradicionales y aprovechando las características particulares del terreno volcánico.
Una de las carreteras más impresionantes de Canarias
Una de las maneras que tienes de descubrir La Geria es recorriendo la carretera LZ-30, que atraviesa el corazón de la zona vitivinícola. El trayecto es muy popular porque, además de que la postal es espectacular, conecta varios de los paisajes volcánicos más conocidos del interior de Lanzarote y puedes ir viendo continuamente campos de viñas, coladas de lava y antiguos conos volcánicos.
A lo largo del recorrido encontrarás también numerosas bodegas abiertas al público donde podrás probar vinos elaborados con uva malvasía volcánica. Algunas tienen la arquitectura tradicional lanzaroteña de color blanco que tanto destaca con el paisaje, y también pequeños lagares (donde se pisa la uva) históricos.
Lanzarote, César Manrique y la protección del paisaje volcánico
La imagen tan característica de La Geria también tiene bastante relación con la forma en que Lanzarote protegió históricamente su territorio.
Durante el siglo XX, el artista y arquitecto César Manrique defendió un modelo turístico muy ligado a la conservación del paisaje volcánico y de la arquitectura tradicional de la isla.
Esa influencia sigue bastante visible hoy y buena parte de Lanzarote mantiene construcciones bajas, fachadas blancas y limitaciones urbanísticas que evitaron transformaciones masivas en muchas zonas del territorio.
Precisamente esa relación entre paisaje natural, actividad agrícola y desarrollo urbano fue uno de los aspectos más valorados cuando la UNESCO declaró Lanzarote Reserva de la Biosfera en 1993.
- El edificio más visitado de Europa, por delante del Louvre y el Coliseo, no tiene una sola línea recta y está en España: 'La línea recta pertenece al hombre, la línea curva, a Dios
- El refugio de Iker Casillas (44 años) es un pueblo de 200 habitantes en la Sierra de Gredos: 'Fue el primero en darlo a conocer tanto en España como en el extranjero y a día de hoy lo seguimos notando y apreciando
- Las 10 ciudades que debes visitar después de cumplir 60 años: repletas de experiencias culturales, con temperaturas suaves todo el año y perfectas para desconectar
- La ruta circular de 5,4 kilómetros que atraviesa el 'cañón del Colorado español': recorre un Monumento Natural, fortalezas románicas excavadas en piedra y mesones donde comer 'el cordero lechal más exquisito del mundo
- Las 10 catedrales desconocidas de España que superan en belleza a las grandes capitales: restos románicos excavados en roca, torres que desafían la gravedad y una historia cultural por contar
- El refugio del futbolista Pedri (23 años) está en una de las islas más bonitas de España: declarado Bien de Interés Cultural, el pueblo conserva un importante conjunto de cuevas de la cultura guanche
- El próximo proyecto del arquitecto y premio Pritzker, Norman Foster, es la restauración de la mayor institución cultural de España, Patrimonio de la Humanidad: 'Es una fusión de lo antiguo con lo nuevo
- El refugio de Dani Carvajal es un pueblo con 30 playas en 56 kilómetros de costa: está en una joya de Asturias de solo 13.000 habitantes