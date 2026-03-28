Ni el Teide, ni el Timanfaya: el paisaje canario que parece sacado de Marte es Patrimonio de la Humanidad y parece que está pintado a mano

Uno de los puntos más estudiados es Risco Caído, un conjunto de 21 cuevas en la parte izquiera del Barranco Hondo. En el interior de una de ellas hay una pequeña abertura artificial que permite la entrada de luz en momentos concretos del año y produce un efecto óptico sobre la pared que se ha relacionado con los ciclos solares. Los estudios señalan que pudo funcionar como un marcador del calendario u observatorio astronómico por los aborígenes, aunque lo cierto es que no se sabe con certeza.