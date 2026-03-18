No encontrarás nada igual en Europa: el paisaje español declarado Patrimonio de la Humanidad con más de 200.000 palmeras y un ejemplar único en el mundo con 7 brazos
Se encuentra en pleno casco urbano y produce una artesanía clave para la Semana Santa.
España es uno de los países con más Patrimonios de la Humanidad del mundo, ya que de los más de 1.000 lugares inscritos en la lista 50 nos pertenecen. Son monumentos, ciudades, obras de arte, paisajes… pero si algo tienen en común todos es que son impresionantes. ¡Por algo ostentan este título!
En el Mediterráneo se encuentra uno que, aunque intentes buscar otro similar, va a ser tarea imposible. Es un paisaje único en Europa y ya lleva 26 años formando parte de esta rigurosa lista. Tiene más de 200.000 palmeras, y en su interior está uno de los árboles más singulares del mundo: uno con 7 brazos.
Un bosque entre edificios
Hablamos del Palmeral de Elche, situado en la provincia de Alicante. Es el mayor bosque de palmeras de Europa y, para sorpresa de todos, se encuentra en pleno casco urbano integrándose en las calles y rodeando la ciudad. No es de origen natural y, aunque hay pruebas que demuestran la existencia de palmeras desde antes, fueron los árabes quienes le dieron la imagen que tiene hoy en día.
Ocupa aproximadamente 500 hectáreas, y se organiza en diferentes parcelas o huertos delimitados por palmeras, protegiendo así lo que está dentro. Es uno de los lugares más visitados de Elche y, aunque actualmente funciona principalmente como reclamo turístico, todavía conserva parte de la función agrícola que lo caracterizaba en el pasado gracias a la recolección de dátiles y a la producción de la palma blanca, una artesanía tradicional que se usa para los ramos del Domingo de Ramos.
Un interior de ensueño
Entre los lugares más destacados del palmeral se encuentran el Parque Municipal, con rincones como los huertos del Colomer, Real, Mare de Déu y Baix y un antiguo molino maquilero del siglo XVIII; el Museo del Palmeral, ubicado en el Huerto de San Plácido y un imprescindible para conocer más a fondo la cultura del lugar; o la Ruta del Palmeral, un recorrido de 10 kilómetros con el que conocer la zona.
Otro de los rincones más importantes es el Huerto del Cura, declarado Bien de Interés Cultural y, desde 1943, Jardín Artístico Nacional. Tiene una superficie de más de 10.000 metros cuadrados, cuenta con animales como el pavo real y tiene plantas tropicales y mediterráneas. Además, es el hogar de uno de los árboles más singulares del mundo.
Un árbol único en el mundo
Dentro del Huerto del Cura se encuentra la Palmera Imperial, que, como puedes imaginar por su nombre, es impresionante. Es macho, tiene casi 200 años e incluso fascinó a la emperatriz de Austria Sissi en su visita a España. Tiene 7 brotes o “brazos” que salen del mismo tronco, lo cual la hace única en el mundo. Además, actualmente pesa tanto que se mantiene sujeta mediante una estructura metálica.
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