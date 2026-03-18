No encontrarás nada igual en Europa: el paisaje español declarado Patrimonio de la Humanidad con más de 200.000 palmeras y un ejemplar único en el mundo con 7 brazos

Entre los lugares más destacados del palmeral se encuentran el Parque Municipal, con rincones como los huertos del Colomer, Real, Mare de Déu y Baix y un antiguo molino maquilero del siglo XVIII; el Museo del Palmeral, ubicado en el Huerto de San Plácido y un imprescindible para conocer más a fondo la cultura del lugar; o la Ruta del Palmeral, un recorrido de 10 kilómetros con el que conocer la zona.