El paisaje alpino más espectacular del mundo está en España: circos glaciares, cañones profundos y paredes verticales de más de mil metros de altura en uno de los parques naturales mejor conservados del país
El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido combina alta montaña, grandes paredes calizas y algunos de los cañones más profundos del sur del continente.
No es habitual encontrar en un mismo espacio valles glaciares, cañones profundos y paredes de gran altura. Pirineos-Monte Perdido reúne todos estos elementos en el Pirineo central (entre España y Francia) y permite recorrerlos a través de distintas rutas dentro de un parque nacional protegido desde hace más de un siglo.
La parte española de este conjunto forma parte del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca, Aragón), uno de los espacios protegidos más antiguos de España, ya que fue declarado parque nacional en 1918. Además, el área Pirineos-Monte Perdido fue reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997 por su valor natural y cultural.
Un paisaje modelado por glaciares
El relieve actual se explica en gran parte por el paso de los glaciares. Durante las últimas glaciaciones, grandes masas de hielo ocuparon estos valles y fueron moldeando el relieve que hoy se observa: valles amplios con forma de U, circos glaciares y paredes verticales que en algunos puntos superan los mil metros de desnivel.
Entre los más conocidos está el valle de Ordesa, que junto al de Añisclo y el de Escuaín son considerados de los más profundos de Europa. En las zonas más altas se conservan circos como el de Soaso o el de Cotatuero, donde se aprecia cómo el hielo excavó la roca a lo largo de miles de años.
Cañones profundos en el sur del macizo
Lo que hace especial a este espacio es la combinación de ese paisaje glaciar con grandes cañones excavados por ríos. Mientras que en el norte (el lado francés) predominan los relieves de alta montaña, en la vertiente sur aparecen gargantas profundas que contrastan con los valles más abiertos.
El ejemplo más claro es el cañón de Añisclo, una garganta excavada por el río Bellós que se encaja entre paredes de gran altura. También destacan el valle de Escuaín y el cañón de Ordesa, donde el río Arazas ha ido modelando el terreno tras la retirada de los glaciares.
Monte Perdido y las grandes paredes
En el centro de este espectacular (y variado) territorio se eleva el Monte Perdido, conocido como Las Tres Sorores o Treserols. Con 3.355 metros de altitud, es una de las cumbres más altas del Pirineo. A su alrededor se desarrollan algunas de las paredes calizas más importantes de Europa. Además del valor geológico, la zona alberga una importante diversidad de flora y fauna, con especies adaptadas a la alta montaña.
A pesar de tratarse de un entorno de alta montaña, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido cuenta con rutas que se pueden realizar sin necesidad de experiencia avanzada, lo que le ha dado bastante popularidad. Una de las más conocidas es la que recorre el fondo del valle de Ordesa hasta la cola de caballo, una cascada situada en el tramo final del valle.
También hay itinerarios más cortos en zonas como el valle de Pineta o el cañón de Añisclo, que te permiten tener una buena visión del paisaje sin la necesidad de realizar recorridos largos, si no es lo que te interesa hacer en tu visita.
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