Un otoño frente al mar: 10 rutas preciosas con la vista puesta en el horizonte azul

Este año, la senda Entre Faros por las islas Cíes es una de las galardonadas con el título de Sendero Azul, la iniciativa de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (apoyada por la Fundación Biodiversidad y por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico), que pone en valor la recuperación de itinerarios que enlazan, atraviesan o parten de playas o puertos. Este sendero aprovecha el trazado de dos recorridos ya existentes, el del Faro de Cíes (en la isla de Faro) y el de Faro do Peito (en Monteagudo), en una ruta de dificultad sencilla de unos siete kilómetros entre ida y vuelta. En poco más de una hora y cuarto, uno puede deleitarse con la vista de la playa de Rodas (elegida la mejor del mundo en más de una ocasión), el lago dos Nenos (que conecta las islas de Monteagudo y Faro a través de un dique), el complejo dunar Figueiras-Muxieiro, la playa de Figueiras, y un observatorio de aves. Para visitar este paraíso natural en la ría de Vigo hay que solicitar un permiso a la Xunta.