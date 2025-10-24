Otoño en Asturias: tradición, naturaleza y bonos descuento que abren las puertas del paraíso rural
Asturias pone a tu alcance bonos que acumulan hasta 150€ de descuento para tu escapada rural hasta el30 de diciembre
Tierra de bosques que se tiñen de ocres y rojizos, aldeas que conservan intactas sus tradiciones con mesas en las que el sabor marca el ritmo y la agenda, y playas desiertas en las que la serenidad detiene el tiempo e invita a la reflexión. El otoño es la estación perfecta para descubir (o redescubrir) el paraíso natural que es Asturias y los bonos de turismo rural de Asturias hace posible que vivir esta experiencia sea más fácil, atractiva y económica que nunca.
El programa impulsado por el Gobierno del Principado establece un descuento, de modo que puedes adquirir un bono de 150€ para disfrutar de tu escapada rural, pagando solo la mitad. Se pueden solicitar hasta dos bonos por persona y disfrutarlos hasta final de este año en más de 200 alojamientos rurales. Es la mejor forma de disfrutar de un viaje auténtico, natural y económico que está más cerca que nunca porque a sus carreteras y la llegada del AVE a Asturias se le suman conexiones aéreas directas desde dieciséis aeropuertos de toda España. Al final de este artículo se explica cómo adquirirlo a través de la web bonosturismoruralasturias.com.
Naturaleza que late con fuerza
El otoño en Asturias se vive con los cinco sentidos: senderos cubiertos de hojas, respirar el olor a tierra húmeda tras el orbayu, escuchar el murmullo de sus ríos, el del inconfundible sonido de la berrea o de las olas del Cantábrico rompiendo en playas bucólicas o impresionantes acantilados. Experiencias únicas que quedan grabadas en la memoria del visitante para siempre.
Miles de rutas de senderismo recorren el territorio, desde los bosques de Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias, Somiedo o Picos de Europa, hasta las brañas del occidente. Estos espacios, declarados Reservas de la Biosfera, concentran gran parte de la oferta rural y son el escenario perfecto para perderse entre montañas, desfiladeros y miradores que parecen detener el tiempo.
Tradiciones que perduran
Escaparse al corazón rural asturiano es también hacer un viaje cultural al pasado. Allí siguen vivos los oficios tradicionales que definieron la identidad de la región: herreros, artesanos de la madera o molineros que muestran cómo se trabajaba antaño. Espacios como el conjunto etnográfico de Taramundi, con la ferrería de Mazonovo, los telares o las cuchillerías tradicionales de la comarca Oscos-Eo, son paradas obligatorias para entender cómo Asturias mantiene su esencia.
Su arquitectura cuenta historias de otro tiempo: las casonas de los indianos, los hórreos y paneras o el patrimonio industrial de las cuencas mineras, donde hoy es posible convertirse en minero por un día o visitar una mina subterránea frente al mar. Experiencias que reflejan una Asturias viva, orgullosa de sus raíces.
Estos bonos permiten reservar alojamientos rurales en el corazón de las montañas asturianas pero también otros asomados a la que es la costa mejor preservada de España y que tiene mucho que ofrecer en otoño.
Sabores a fuego lento
Por supuesto, el otoño asturiano no se concibe sin saborearlo con cuchara. Guisos como el pote de berzas o de castañas, la fabada con jabalí, las calderetas de pescado o los dulces de manzana llenan las mesas. A ello se suman celebraciones que forman parte del ADN de la región, como el amagüestu, donde castañas asadas y sidra dulce se convierten en protagonistas.
Playas en todas las estaciones
Asturias no solo se escribe en verde. Sus más de 200 playas se transforman en otoño en escenarios de calma, lejos del bullicio estival. Pasear por la arena de Gueirúa, Mexota o Torimbia, escuchar el oleaje y disfrutar del cielo cambiante es un lujo al alcance de pocos destinos.
Y, muy cerca, villas marineras como Ribadesella, Llanes, Luarca o Puerto de Vega conservan ese encanto de otra época que invita a quedarse más tiempo. Estos bonos permiten reservar alojamientos rurales en el corazón de las montañas asturianas pero también otros asomados a la que es la costa mejor preservada de España y que tiene mucho que ofrecer en otoño.
Combina varios bonos para estancias más largas
Pocas estampas rurales son tan propias de Asturias como la de una chimenea encendida. Ese momento idílico de recogimiento y descanso en torno a una conversación o un libro es parte importante del encanto que buscan quienes eligen este paraíso natural en otoño. Y es que el turismo rural es también parar el reloj y encontrar tiempo para uno mismo. Es momento de reflexión.
El Bono Turismo Rural Asturias facilita ese regalo temporal permitiendo adaptar cada escapada al ritmo que el viajero desee: desde una estancia corta de dos noches hasta un viaje más largo, combinando varios bonos y compartiéndolos en grupo.
Cómo conseguir el bono
El proceso es muy sencillo: hay que entrar en la web bonosturismoruralasturias.com, adquirir el bono digital y escoger entre los más de 200 alojamientos adheridos. El descuento se aplica directamente en la factura y el establecimiento recibe después el importe financiado por el Principado. De esta manera se produce una ventaja doble: para los viajeros, que disfrutan de un precio reducido, y para los alojamientos rurales, que ven dinamizada su actividad económica y pueden seguir ofreciendo experiencias de calidad.
Asturias quiere estar presente en tu calendario de otoño. Entre montañas, bosques y villas costeras, su alma rural te espera con los brazos abiertos y con un bono que convierte cada escapada en una experiencia aún más cercana.