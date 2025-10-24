Otoño en Asturias: tradición, naturaleza y bonos descuento que abren las puertas del paraíso rural

El programa impulsado por el Gobierno del Principado establece un descuento, de modo que puedes adquirir un bono de 150€ para disfrutar de tu escapada rural, pagando solo la mitad. Se pueden solicitar hasta dos bonos por persona y disfrutarlos hasta final de este año en más de 200 alojamientos rurales. Es la mejor forma de disfrutar de un viaje auténtico, natural y económico que está más cerca que nunca porque a sus carreteras y la llegada del AVE a Asturias se le suman conexiones aéreas directas desde dieciséis aeropuertos de toda España. Al final de este artículo se explica cómo adquirirlo a través de la web bonosturismoruralasturias.com.